快訊

陳其邁登廣告撐香港 柯文哲批：全是選舉操作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋及國慶日第二波金門加班機 17日9點開放訂位

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中秋節及國慶日的金門航線，目前已規劃第二波加班機，將自下週一上午9時統一開放訂位，請民眾多加注意。記者蔡家蓁／攝影
中秋節及國慶日的金門航線，目前已規劃第二波加班機，將自下週一上午9時統一開放訂位，請民眾多加注意。記者蔡家蓁／攝影

中秋及國慶日連假想要返金的民眾注意囉！金門縣政府今天表示，因應返鄉過節及旅遊需求，金門航線已規畫第二波加班機，下周一上午9時起統一開放訂位。縣府指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並盡早訂位。

縣府表示，今年中秋節及國慶日離島管制航線，金門、澎湖、馬祖線已於上月27日起開放正班機及第一波加班機訂位；航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，台金航線運，中秋連假，提供台金航線2396個座位數。國慶連假，提供台金航線1216個座位數。

為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客於訂票日起3日內應完成開票（例如8月17日訂票者，應於8月19日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

縣府也提醒旅客，中秋及國慶連假，於尖峰時段109年9月30日至10月2日、10月8日至10日台灣出發往金門方向，以及109年10月3日至5日、10月10日至12日金門出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效的利用。

航線 金門

延伸閱讀

金門牛結節疹原案例場 新增4頭疑似感染

籃球／金城盃邀請賽今開打 邀HBL球隊金門點燃戰火

中國互花米草入侵破壞生態 金門持續移除

中秋將至 食藥署提醒上網買食材留意送貨狀態

相關新聞

大樂透頭獎開在來富貴彩券行 老闆：有拜有保庇！

8月11日開出的台彩大樂透，頭獎1.28億元獎落台中市東區「來富貴」彩券行。彩券行老闆楊慶鐘表示，這已是第六次開出頭獎，...

「UMAJI」太難用被罵浪費錢 交通部：將整合雙鐵票證

交通部斥資6900萬元，和中華電信去年合作開發官版旅行服務App「UMAJI遊．買．集」，不過App推出一年，下載人數僅...

強降雨淹水 中山高民雄鄉交流道聯絡道地下道一度封閉

輕颱「米克拉」遠離，受外圍環流影響，嘉義縣從下午起到晚間強降雨，傾盆大雨，以縣治太保市累計降雨近百毫米最多，造成多處低漥...

中秋及國慶日第二波金門加班機 17日9點開放訂位

中秋及國慶日連假想要返金的民眾注意囉！金門縣政府今天表示，因應返鄉過節及旅遊需求，金門航線已規畫第二波加班機，下周一上午...

影／禁藥風波！中醫就診少兩成 挽聲譽補助50%檢測費

盛唐中醫違法添加硃砂或鉛丹禁藥，引發民眾疑慮，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚坦言，中醫就診率下跌約兩成，由於過去消基會...

夢幻婚禮變「鷹架籠牢」！知名會館遭控「紅了就囂張」 CEO發文道歉

台中一間以海島風玻璃教堂和露天水池聞名，被稱為「美到讓再結一次婚」的婚宴會館，近日爆發消費糾紛，多位新人指控該會館突然進行外牆等修工程，唯美場地架滿鷹架，對新人的抗議不滿置之不理，且業者態度十分強硬，變相強迫新人接受「30人份雞尾酒」、「升等半隻龍蝦」的補償，讓新人們怒批「紅了就囂張！」

明天氣晴朗炎熱 氣象局：雙北高溫特報

中央氣象局表示，明天天氣晴朗炎熱，明天中午前後台北市、新北市地區為黃色燈號；台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅...

聲音照相抓噪音車熱議！車主嗆歧視重機 環保署說話了

為管制改裝汽機車噪音，環保署將修法推動「聲音照相」執法，一旦「拍」到分貝超標的汽機車將直接罰款1800元至3600元。消...

早期肝癌存活率 最新統計嘉基領先全國平均值

衛福部國健署最新統計，早期肝癌民國102年到106年平均治療存活率為59.87％，嘉義基督教醫院為63.84%，不僅領先...

行銷公關必讀《半澤直樹》？書店推薦職業命定小說 網友敲碗：這職業呢

台灣愛書人不少，書海茫茫，究竟該怎麼選書？誠品網路書店近期推出了一個有趣的文案，「給不讀小說的你，12種職業的小說推薦」，這12種職業包括行銷公關、文字編輯、工程師、書店店員、行政人員、媒體記者、老師、人資顧問、醫護人員、法務人員、商務人士、自由業，按照職業特色推薦不同的小說，粉絲團PO文一出，引起近千網友分享。

柳營奇美與旅宿合作 奇憶學堂提供失智長輩復能訓練

台南柳營奇美醫院與新營君舘商務旅店合作，今成立「奇憶學堂-新營班」，由柳奇院長黃順賢與台南市府社會局長陳榮枝等人揭牌，透...

雙北、桃園大雷雨特報 氣象局提醒：外出要留意

中央氣象局今針對台北市、新北市、桃園市發佈大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分止。

熱門新聞

母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

今年颱風位置特殊 彭啟明：像典型反聖嬰年的颱風

搭火車睡著 「牽到隔壁陌生女孩的手」 網友：幹嘛下車 絕對要火車環島！

南科龐大商機 星巴克咖啡周五再開一家

《米其林2020》台北7家新入選必比登 評審員必吃推薦

熱低壓會不會復活？ 鄭明典大感興趣「沒有消散跡象」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。