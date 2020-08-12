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中秋及國慶日第二波金門加班機 17日9點開放訂位
中秋及國慶日連假想要返金的民眾注意囉！金門縣政府今天表示，因應返鄉過節及旅遊需求，金門航線已規畫第二波加班機，下周一上午9時起統一開放訂位。縣府指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並盡早訂位。
縣府表示，今年中秋節及國慶日離島管制航線，金門、澎湖、馬祖線已於上月27日起開放正班機及第一波加班機訂位；航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，台金航線運，中秋連假，提供台金航線2396個座位數。國慶連假，提供台金航線1216個座位數。
為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客於訂票日起3日內應完成開票（例如8月17日訂票者，應於8月19日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。
縣府也提醒旅客，中秋及國慶連假，於尖峰時段109年9月30日至10月2日、10月8日至10日台灣出發往金門方向，以及109年10月3日至5日、10月10日至12日金門出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效的利用。
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