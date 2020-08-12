公視董事審查委員請辭 李永得：望立院開議後盡快處理

公視董事推薦名單引發矚目。文化部長李永得日前表示，董事推薦名單8月中旬將有「眉目」。但他今天在與媒體茶敘時透露，公視董事名單推薦、審查的時程表，因審查委員會的變動遭到延宕。今年4月立法院選出來的公視董監事審查委員會，其中一名審查委員陳牧民將擔任印度公使，此一工作屬公職不宜擔任審議委員，陳牧民已提出辭呈。

公視董監事的審查委員乃按照各政黨在立法院的席次比例、由政黨推舉。文化部提出的公視董監事推薦候選名單，按規定必須經行政院核定、送給審查委員會後，才能公布。

不過目李永得表示，當審查委員變動，文化部必須行文給行政院、行政院同意後去函給立法院，請當初推薦此一委員的政黨重新推薦，推薦後還必須由立法院審議通過，「過程比大法官會議還嚴謹」。文化部已表達希望立法院九月開議後「盡快處理」。