台灣兒童近視每5年早1歲 醫籲控制度數要儘早

根據統計，全台孩童近視年齡平均每5年提早1歲。醫師今天指出，愈早產生近視，將來演變成高度近視的機會愈大，且通常是不可逆的，呼籲近視者應及早開始控制度數。

隨著社會型態的轉變，3C用品盛行，許多父母看著孩子近視度數一直上升，經常不知該如何是好。

書田診所眼科主任醫師廖昶斌在記者會中表示，根據衛福部調查，台灣近視年齡層逐年下降，1983年的孩子平均到12歲才有近視，1995年降至9歲，2000年更降至8歲，平均每5年提早1歲，7至8歲、13至14歲是近視發生兩大高峰時期。

廖昶斌表示，嬰兒剛出生時的眼軸長平均約17.3毫米，發育完成時的平均眼軸長約23至24毫米，一旦近視，眼軸長每增加0.3毫米，就會增加近視度數100度。

廖昶斌說，近視主要是由於看遠的成像無法聚焦在視網膜上，導致視線模糊、看不清，基因、環境、人為因素、早產、發育不全、疾病等都是可能因素，而學齡兒童近視主因大多是眼軸增長所致。

值得注意的是，愈早產生近視，將來演變成高度近視的機會也愈大，但因近視通常是不可逆的，及早預防才有機會控制近視度數。

廖昶斌指出，控制度數有兩種方法，一是透過散瞳藥水放鬆睫狀肌，二是靠周邊離焦控制度數。

他解釋，角膜塑型片與一般隱形眼鏡不同，近視者只要在睡覺時配戴，就能利用高透氧硬式隱形眼鏡特殊的多弧逆幾何設計，暫時改變角膜弧度，讓影像重新聚焦在視網膜上，同時具有周邊離焦的效果。

此外，近年也有採用周邊離焦設計的光學鏡片，刻意將鏡片的周邊離焦落在視網膜前方，避免眼軸拉長的風險，達到控制近視惡化的目標。