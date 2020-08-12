國際影音平台怎打造？ 李永得：不排除用標案選民間提案

文化部積極推動的國際影音平台日前引爆爭議。文化部長李永得今天表示，關於此一平台要採委託、標案或其他形式，目前都還在積極徵詢各方意見，沒有任何具體方案。至於之前規劃的明年1月開播，他表示依然是目標，但可能會延宕兩到三個月。

李永得透露，近期聽到不少民間的想法，「有興趣的人和提案很多」，甚至可突破單一媒體的框架、用組聯隊的方式營運。他表示，「不排除」用標案的方式遴選民間提出的規劃案，再根據規劃案來找營運團隊。

李永得指出，此一國際影音平台計畫以App和網站呈現，至於電視頻道，「是下一個階段的事」。「新聞」將是此一影音平台的重要特色，用英語製播台灣新聞，內容包括介紹台灣產業，如各行各業的「隱形冠軍」。

媒體詢問，此一國際影音平台是否會比照公視台語台召開公聽會。李永得表示，未來會有更多公眾參與空間；比方當此一平台的預算進入立法院討論，「立法院就是公眾意見交流的場域」。