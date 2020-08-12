高溫濕熱 雲林再爆兩土雞場染高病原禽流感
農委會家畜衛生試驗所通知，雲林縣斗南鎮1紅羽土雞場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，及東勢鄉1黑羽土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感。
農委會表示，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行斗南鎮1萬3994隻雞（10週齡）、東勢鄉1萬3080隻雞（11週齡），計2場共2萬7074隻雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年至今確診及撲殺禽流感禽場案例計47例。
防檢局表示，今天午後台南以北地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；明天午後南部地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
防檢局表示，近日天氣悶熱潮濕，易造成家禽高度緊迫，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，尤其是確保禽舍給水器與通風及排水設備正常運作、降低飼養密度及適時投予綜維生素，以降低悶熱潮濕天氣造成緊迫的不利影響，並採行統進統出的經營模式、加強車輛與運禽箱籠進出禽場或人員進出禽舍之清潔消毒等管控措施，可降低禽流感疫情發生。
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