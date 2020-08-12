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夢幻婚禮變「鷹架籠牢」！知名會館遭控「紅了就囂張」 CEO發文道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
新人控訴台中知名婚宴會館擅自進行整修工程，未事先告知。 圖／翻攝自Dcard
新人控訴台中知名婚宴會館擅自進行整修工程，未事先告知。 圖／翻攝自Dcard

台中一間以海島風玻璃教堂和露天水池聞名，被稱為「美到讓再結一次婚」的婚宴會館，近日爆發消費糾紛，多位新人指控該會館突然進行外牆等修工程，唯美場地架滿鷹架，對新人的抗議不滿置之不理，且業者態度十分強硬，變相強迫新人接受「30人份雞尾酒」、「升等半隻龍蝦」的補償，讓新人們怒批「紅了就囂張！」

綜合Dcard爆料公社發文內容，台中知名婚宴會館疑似打算趁疫情期間整修外牆，卻未提前告知已簽訂合約準備宴客的新人，導致多對新人被迫在鷹架重重圍繞的環境中舉辦婚禮。其中一位5月訂婚的新郎控訴，該會館在宴客前不到一個月的時間，才通知「因疫情關係喜宴檔次受影響，決定趁這段時間做整棟建築物的整修維護」，並表示是最近做的決定、內部不受影響，且會贈送「30人份的雞尾酒」做為補償，讓他十分錯愕。

新人控訴台中知名婚宴會館擅自進行整修工程，未事先告知。 圖／翻攝自Dcard
新人控訴台中知名婚宴會館擅自進行整修工程，未事先告知。 圖／翻攝自Dcard

據業務表示，該工程原訂8月開始，然而因疫情關係導致許多新人都延期到8月之後，所以才會提前進行。新郎雖然極力反對進行工程，但仍無法阻止，不過業務也表示為了維護新人權益，公司會先處理相關場地的工程，儘量讓他們能美美的拍照。然而業者直到宴客前3天才告知，工程受梅雨影響無法如期完成，他們只能被迫在鷹架包圍中舉行，拍照簡直像「無限牢獄」＋「籠中鳥」，錄影更是左閃右閃完全避不掉。

而另一位6月結婚的新娘也表示，她在距離婚期前三周時特地到台中與會館人員討論婚禮事宜，沒想到現場看到滿滿的鷹架與遮布，才得知會館正在進行整修，工程延期可能會影響到她的婚禮！深覺不妙的她便陸續找到幾位6～8月會在該會館舉辦婚禮的新娘，組成自救會不斷與業者協商、抗爭。

一位自救會的新娘氣忿地說，對於整修工程大部分的新娘都不知情，該公司沒有事先告知，事件爆發後不管是粉專、高層還是執行長皆完全神隱，沒有解釋也沒有道歉，所有問題都要新人承擔，被迫接受他們提供的補償方案，如30人份雞尾酒、半隻龍蝦、或是住宿一晚，完全看不出誠意，怒批該會館「根本就是紅了就囂張」。

新人控訴台中知名婚宴會館擅自進行整修工程，未事先告知。 圖／翻攝自Dcard
新人控訴台中知名婚宴會館擅自進行整修工程，未事先告知。 圖／翻攝自Dcard

對此風波，會館執行長昨（11日）在Instagram的限時動態發出道歉聲明，「因為公司內部溝通不良、工程延宕，對受到影響的新人們真的非常對不起」，並表示為了給新人更好的場地，卻因驗不足，忽略梅雨季下雨可能無法施工的問題，造成工期延宕真的萬分抱歉，「我們會牢記這次教訓，檢討決策，努力改進」。

台中知名婚宴會館CEO在IG限時動態發文道歉。
台中知名婚宴會館CEO在IG限時動態發文道歉。

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