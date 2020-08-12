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聲音照相抓噪音車熱議！車主嗆歧視重機 環保署說話了

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署將透過「聲音照相」系統開罰汽機車噪音。圖／環保署提供
環保署將透過「聲音照相」系統開罰汽機車噪音。圖／環保署提供

為管制改裝汽機車噪音環保署將修法推動「聲音照相」執法，一旦「拍」到分貝超標的汽機車將直接罰款1800元至3600元。消息一出不少民眾大聲叫好，希望廣設機器、全面防堵噪音車，但也有車主連日來大為反彈，認為歧視重機，且擔心機器測量不公，甚至揚言「嫌吵不會自己裝氣密窗」、「環保署欠包圍嗎？」環保署今天提出三大說明，保證只要沒有沒有不當操作或改裝，就沒有超標被罰的疑慮。

為改善汽機車噪音，環保署將修正機動車輛噪音管制標準，讓地方政府用「聲音照相」等科學儀器揪出噪音車，最快十月公告上路。根據草案，車道速限50公里以下路段，車輛分貝不得超過86，速限50至70公里路段，分貝不得超過90，一旦「拍」到超標就直接開罰，並通知車主到檢改善。

「聲音照相」抓噪音車十月上路消息一出，民眾反應呈現兩極，許多人讚美「早該做了」、「原來環保署有在做事」，甚至譽為「德政」，希望強力落實政策，不要再讓噪音車擾民，否則有時小孩甚至被吵哭，在家裡休息讀書都不得安寧，還說「只有罰錢實在太輕了」。

許多汽機車主兩日來反應激烈，在網路留言開戰，有網友說「歧視重機」、「在台灣騎重機跟當賊一樣」、「改管的垃圾塑膠車不抓吵的要死，整天拿重機開刀」、「乾脆禁售燃油車」。網友還激動說，「你自己要住路邊，是我叫你住路邊的嗎？嫌吵不會自己裝氣密窗」、「又要上街抗議了」。

也有人擔心，若汽機車並排行駛或背景噪音很大，可能導致「錯拍」，聲音照相機器公正性也不明，更質疑之前區間測速才出包「失準」，現在又來「聲音照相」科技執法，可能又會出現烏龍。

由於連日來爭議不斷，環保署今天發出新聞稿提出三大說明，第一，基於「抓吵」的精神，只要車主無「不當操作駕駛或不當改裝」，就不會有超標被罰疑慮。第二，聲音照相科技執法設備皆需經過第三方認證並校正，符合規範才能做為裁處執法工具。第三，聲音照相執法程序，包含背景噪音監測與修正流程，妥適排除背景噪音影響。

環保署指出，為保障民眾居家安寧，管制高噪音車輛擾寧問題，將採用類似車輛測速照相原理，新增聲音照相科技執法措施，未來可讓地方環保單位加強管制高噪音車輛，減少民怨發生。

為擬定未來管制音量值，環保署分析，近年全台陳情案件主要集中於鄰近民眾住宅之市區道路，道路速限介於30至70公里路段，彙整近年各廠牌車輛審驗測試數據，在全油門狀態下，時速50公里時皆未超過86分貝，50至70公里時都未超過90分貝，因此依不同道路速限訂定草案。

環保署指出，未來相關科技執法設備必須經由第三方公正單位認證符合規範，才能做為裁處執法工具。針對聲音照相科技執法設備量測過程是否易遭背景環境干擾問題，已規範量測過程需持續記錄背景噪音，針對量測結果會進行背景修正程序，明確釐清實際噪音源貢獻量，確保被量測對象權益。

噪音 環保署 重機

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