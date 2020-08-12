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早期肝癌存活率 最新統計嘉基領先全國平均值

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉基院長姚維仁（第一排左二）、胃腸肝膽科醫師陳柏岳（第一排右一）等人今天透過「嘉基早期肝癌存活率優於全國」記者會，慶祝近5年的亮眼成績。圖／院方提供
嘉基院長姚維仁（第一排左二）、胃腸肝膽科醫師陳柏岳（第一排右一）等人今天透過「嘉基早期肝癌存活率優於全國」記者會，慶祝近5年的亮眼成績。圖／院方提供

衛福部國健署最新統計，早期肝癌民國102年到106年平均治療存活率為59.87％，嘉義基督教醫院為63.84%，不僅領先全國平均值，也高於醫學中心，嘉基採「肝癌電燒」，降低治療危險性，一名劉姓男子利用電燒治療肝癌，當時住院僅4天，已5年未復發，許多朋友都不知道他得過肝癌，感謝嘉基讓他恢復健康身體。

嘉基院長姚維仁、胃腸肝膽科醫師陳柏岳等人今天透過「嘉基早期肝癌存活率優於全國」記者會，慶祝近5年的亮眼成績，院方也以牛肝示範電燒狀況，被治癒的劉男也現身說法。

劉男說，他是65歲的退休勞工，本身患有慢性C型肝炎數十年，過去由於沒有症狀，並未定期追蹤，5年前，他因稍感疲憊，前往嘉義基督教肝膽科求診，發現代表肝癌指數的胎兒蛋白暴增，於腹部超音波下發現3公分的肝癌，接受肝癌電燒治療，又服用C型肝炎的新式口服抗病毒藥，將困擾數十年的C肝病毒清除，如今都未復發。

陳柏岳表示，過去的早期肝癌患者，多半只能接受開刀切肝或是風險更高的換肝手術，對於年紀較大、體能較差或是無法承受重大手術的患者而言，是高危險性治療，嘉基讓早期肝癌患者接受「電熱射頻燒灼術」，也就是俗稱的「肝癌電燒」，得到相當大的成效。

陳柏岳說，肝癌電燒的最大好處，就是對於中小型的肝癌，可以達到與開刀或換肝相同的治療成功率，在患者身上只會留下微小的電燒針傷口，住院時間多半只有3到5日。

陳柏岳表示，嘉基對較大型的肝癌，也能採取多針燒灼治療，2年前引進最新的肝癌微波治療，肝癌清除更迅速，也買入最新的腹部超音波機型，可以融合患者的電腦斷層或核磁共振影像，搭配去年台灣剛引進的超音波顯影劑注射，幾乎可以讓所有肝臟內躲藏的腫瘤全部現形。

嘉基辦「嘉基早期肝癌存活率優於全國」記者會，慶祝近5年的亮眼成績，也以牛肝示範電燒技術。圖／院方提供
嘉基辦「嘉基早期肝癌存活率優於全國」記者會，慶祝近5年的亮眼成績，也以牛肝示範電燒技術。圖／院方提供
嘉基採「肝癌電燒」，降低治療早期肝癌的危險性。圖／院方提供
嘉基採「肝癌電燒」，降低治療早期肝癌的危險性。圖／院方提供

肝癌 患者 肝炎

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