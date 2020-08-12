柳營奇美與旅宿合作 奇憶學堂提供失智長輩復能訓練
台南柳營奇美醫院與新營君舘商務旅店合作，今成立「奇憶學堂-新營班」，由柳奇院長黃順賢與台南市府社會局長陳榮枝等人揭牌，透過異業合作，提供失智長輩復能活動訓練，從擔任「旅店主人」，再次體現社會參與價值。
活動由奇憶學堂長輩們的健康操揭開序幕，長輩們穿著圍裙，分別負責迎賓、煮咖啡泡茶、及準備點心、水果、送餐等，一個個模擬「旅店主人」的角色接待現場貴賓，透過服務訓練，讓長輩們拾回自信。
柳營奇美說，「奇憶學堂-新營班」服務時間為每周一至周五上午8點至中午12點，除提供新營區失智長輩服務學習之外，也會舉辦照顧者（包含照顧者及看護）支持活動，提供訓練照顧技能及舒緩照顧的壓力，相關活動均免費，業者可電洽柳營奇美醫院失智個案管理師（06）6226999轉77146。
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