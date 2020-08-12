桃園新竹3縣市大雷雨！ 持續至下午2時45分 慎防冰雹

台灣愛書人不少，書海茫茫，究竟該怎麼選書？誠品網路書店近期推出了一個有趣的文案，「給不讀小說的你，12種職業的小說推薦」，這12種職業包括行銷公關、文字編輯、工程師、書店店員、行政人員、媒體記者、老師、人資顧問、醫護人員、法務人員、商務人士、自由業，按照職業特色推薦不同的小說，粉絲團PO文一出，引起近千網友分享。

2020-08-12 15:24