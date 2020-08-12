英仙座流星雨極大期晚間登場 嘉義平地最佳觀測點在這

繼日環食天文奇景，造成全國各地湧進嘉義縣市觀日的人潮，今晚肉眼可見的英仙座流星雨也將登場，吸引追星族期待觀星，最佳觀賞時間落在晚間9點至隔日清晨日出前，每小時最多可達到上百顆流星，因颱風剛過，嘉義氣象站說，晚間多雲天氣，觀星要碰運氣。

嘉義縣政府未舉辦觀星活動，文化觀光局推出縣內6處觀星熱點：阿里山森林遊樂園區的對高岳、小笠原觀景台、沼平車站、二萬坪，淺山區梅山鄉太興岩步道，以及番路鄉的牛埔仔愛情大草原，都屬於「低光害」、「無建物遮蔽」的景點。

今天非假日，追星不必開車上阿里山，6處觀星熱點唯一的平地觀測點，在台18線阿里山公路上的牛埔仔愛情大草原，從嘉市區開車到大草原約半小時，上個月總統蔡英文到大草原旺萊山賣店，逛嘉義縣府精選的農特產品市集，消費三倍券。

一顆一顆流星劃過天際，美麗一瞬間，讓人難忘，英仙座流星雨是年度三大必看流星雨之一，活躍期從7月17到8月24日為期1個半月，今晚將達到極大期，每小時可觀賞近百顆流星。

牛埔仔大草原（愛情絲路）位於台18線32K附近，是進入阿里山國家風景區的前哨站，園區裝置藝術以「愛情」與「阿里山」為創作主題，一眼望去綠油油草原，半層樓高的純白色大禮盒，還有一顆火熱的愛心，紅、白色藝術品在綠色草地上引人注目。