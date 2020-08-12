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中秋將至 食藥署提醒上網買食材留意送貨狀態
立秋剛過，中秋緊接而來，因應民眾會上網預購月餅和烤肉食材，衛福部食藥署將啟動今年度的「中秋複合式專案稽查計畫」，並首次將「烤肉組合包」一併納入稽查專案。食藥署南區管理中心代理科長周韋廷也提醒民眾，購買月餅、食材時先看清楚標示，也要留意貨品送貨狀態，「冷凍變冷藏、冷藏變常溫」，不要猶豫直接退貨。
食藥署今宣布將啟動「中秋複合式專案稽查計畫」，從源頭製造端、市售端、餐飲業者端，預計稽查月餅及烤肉組合包業者185家、應景食品812件、應景餐飲業者131家，並首度將民眾近年喜歡購買的「烤肉組合包」納入稽查專案。
近年業者相準民眾「嫌麻煩」的心態，陸續推出海鮮、肉品統統放一起的「烤肉組合包」。但以往食藥署僅針對個別食材的工廠進行稽查，周韋廷表示，恐遺漏中盤商、倉儲現場等，因此這次也將中間流程納入稽查。
另針對「中秋應景食品」，包括「月餅」將抽驗防腐劑、著色劑等；「蛋黃」將抽驗有無添加違規的蘇丹紅色素；「農產品」將抽驗農藥殘留量；「禽畜水產品」則將抽驗動物用藥、病原性微生物、重金屬等；「食品容器具」也將抽驗如漂白劑等食品容器具衛生標準。
周韋廷表示，最常發現的違規樣態，製造端以環境清潔、員工體檢、冷凍庫生熟食未分離以及冰私人物品等小缺失為主；市售端則常發現農產品農藥殘留等問題。
至於民眾購買中秋應景食品和食材，周韋廷則提醒，購買時就要清楚辨識產品標示、保存期限等，也要留意送貨狀態，若包裝有破損或是「冷凍變成冷藏、冷藏變常溫」的狀態，則不要猶豫直接退貨。
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