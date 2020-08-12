行銷公關必讀《半澤直樹》？書店推薦職業命定小說 網友敲碗：這職業呢

台灣愛書人不少，書海茫茫，究竟該怎麼選書？誠品網路書店近期推出了一個有趣的文案，「給不讀小說的你，12種職業的小說推薦」，包括行銷公關、文字編輯、工程師、書店店員、行政人員、媒體記者、老師、人資顧問、醫護人員、法務人員、商務人士、自由業，按照職業特色推薦不同的小說，粉絲團PO文一出，引起近千網友分享。

看完書單，網友大讚：「小編很懂」、「為了這個企劃開始追誠品粉絲頁」、「看到普魯斯特嘴角失守了」。

不同職業網友也敲碗：「沒有給廚師的嗎？」「有給學生的嗎」、「有沒有給諮商心理師」、「軍人？」、「我醫護人員，但我想看漫畫呀小編」、「有給無業遊民的嗎？」「有服務業的嗎？」「社工？」、「家庭主婦」「有給設計師的嗎？」

12種職業推薦書單如下：

●行銷公關

「每天要生出數字報表、華麗文案、瘋狂活動的你。」

推薦→《大武山下》、《老派約會之必要》、《半澤直樹》、《嫌疑犯X的獻身》...

●文字編輯

「老闆說編輯有兩種：有理想的、會賺錢的！但誰的志願不是既有理想又能賺錢？」

推薦→《你在左邊放了一句再見》、《從你的全世界路過》、《太古和其他的時間》、《長日將盡》...

●工程師

「總是忙得不可開交的你，下班了或許只想打電動、看漫畫，放飛自我。但讀小說也是很紓壓的。」

推薦→《鬼滅之刃: 幸福之花》、金庸原著小說、《1984》、《德米安: 徬徨少年時》...

●書店店員

「每天與書為伍的你。」

推薦→《魔戒》、《挪威的森林》、《當我想起你的時候》...

●行政人員

「做事沉穩、細心謹慎的你，身體裡是不是也藏著一顆愛冒險的心？」

推薦→《女孩之城》、《回到月亮許諾的那天》、《房思琪的初戀樂園》...

●媒體記者

「每天搶話題，追著流量跑，你累了嗎？」

推薦→《正常人》、《人》、《如何不孤獨死去》...

●老師

「謝謝有你們在。」

推薦→《蒼蠅王》、《魔道祖師》、《經典文庫：四大名著套書》、《金色筆記》...

●人資顧問

「你負責的工作是這世上最難透析的人心。」

推薦→《異鄉人》、《小王子》、《最後14堂星期二的課》、《歲月之門》...

●醫護人員

「想邀請你拋開煩惱，一起優游在小說的幻想世界裡。」

推薦→《瑕疵人型》、《時薪三百圓的死神》、《解憂雜貨店》、《繞頸之物》...

●法務人員

「給看盡人間險惡的你。」

推薦→《迷宮》、《終結狩獵的女孩》、《慶餘年》、《薩拉戈薩手稿》...

●商務人士

「我們選了各國作品，給在各處奔波工作的你。」

推薦→《半生緣》、《百年孤寂》、《上流法則》、《遺忘書之墓系列》...

●自由業

「給不受公司拘束的你。」

推薦→《追憶似水年華》、《克莉絲蒂120誕辰紀念版》、《夜鴉事典》、《千面英雄》...