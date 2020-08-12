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台鐵平鎮臨時站獲政院核定 明年開工、2026年啟用

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
台鐵平鎮臨時站將設在新富一街，經費比照鳳鳴臨時站由中央負責支應，目標明年開工、2026年5月啟用。圖／桃園市政府提供
台鐵平鎮臨時站將設在新富一街，經費比照鳳鳴臨時站由中央負責支應，目標明年開工、2026年5月啟用。圖／桃園市政府提供

桃園鐵路地下化經費分擔方式確立，綜合規畫報告正送行政院核定，該計畫將在南北兩端分別增設新北鳳鳴站、桃園平鎮站；市長鄭文燦今天表示，為接軌鐵路地下化，他向中央爭取先設平鎮臨時站，該案已在3日獲行政院核定，平鎮臨時站將設在新富一街，經費比照鳳鳴臨時站由中央負責支應，目標明年開工、2026年5月啟用。

桃園鐵路地下化計畫全長約17.95公里，除既有桃園、內壢及中壢車站外，將增新北鳳鳴、中路、永豐（桃園醫院）、中原及平鎮等5座通勤車站，該計畫可行性研究已於2017年7月31日由行政院核定，現由交通部鐵道局辦理綜合規畫作業，總經費1047億元，6月確定由中央負擔75%、地方負擔25%，目前已送行政院核定。

鄭文燦今天主持市政會議，聽取市府捷運工程局進行「台鐵平鎮臨時站建設計畫規劃成果及期程說明」專題報告後，內容提到平鎮臨時站預計使用台鐵公有土地闢建2座岸壁式月台，車站規畫2處出入口、 2座電梯及樓梯，並以跨站天橋銜接兩月台，站內設電子票證設備，工程預計2022年5月開工、2026年5月啟用。

鄭文燦說，由於桃園鐵路地下化還有7年以上工期，因此他先前特別向行政院提議，在工程進行期間，希望先與桃地計劃脫鉤設置臨時站，滿足鶯歌、平鎮等地居民交通需求。平鎮臨時站建設計畫總經費約11.87億元，其中6.9億元跟桃地計畫共用，剩餘4.97億元則比照鳳鳴臨時站，由中央負責支應，之後將在平鎮區辦理地方說明會。

市府捷運工程局指出，平鎮臨時站位於新富一街及新富三街路口附近，距離中壢車站僅1.82公里，當地人口稠密，且鄰近平鎮高中、商場等，臨時站預計比鐵路地下化工程提前4年完工啟用，啟用後可大幅分散中壢車站運量壓力，也可提早培養民眾搭乘習慣，由於使用台鐵公有土地，並無新增用地徵收及建物拆遷問題。

捷工局長陳文德說，經規畫平鎮臨時站整體面積約385平方公尺，是沿用原桃地計畫地面臨時軌撥軌線型空間，新增臨時月台及臨時站房空間，待桃園鐵路地下化工程完工後，未來平鎮臨時站也將規畫轉型成為計程車招呼站或公車候車站。

鄭文燦說，平鎮臨時站設置成功將是桃園市交通重大里程碑，可分散台鐵中壢站尖峰時段運輸負荷，至於中壢後站預計10月啟用，由於平鎮臨時站明年5月開工，他也責請相關單位於工程施工前，閒置土地可先設置停車場，增加當地停車空間。

鐵路地下化 行政院 鄭文燦

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