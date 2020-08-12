37公斤紙片人一天跑廁所10多次 原來闌尾長腫瘤

60歲詹姓婦人身高150公分，體重只有37公斤，身材猶如紙片人，她因連日頭暈、嗜睡送急診治療，經電腦斷層掃描確認是膽結石併發胰臟炎，原要安排切除膽囊，但術前檢查發現闌尾長腫瘤，經台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯與大腸直腸科醫師方佳偉跨科合作，以機器手臂進行腹腔鏡微創手術，一舉切除兩個病灶，讓婦人回復正常生活。

詹婦表示，她每天如廁10餘次，糞便幾乎都呈水狀，長期腹瀉，以致營養吸收不了，也曾經到大醫院檢查，卻都查不出原因，10餘年來一直靠胃腸藥度日。

方佳偉表示，「闌尾腫瘤」是一種神經內分泌腫瘤，早期幾乎沒症狀，要長大到一定程度，才會導致消化不良或食慾不振，引發類似腹脹、腹痛等急性闌尾炎症狀。一旦腫瘤越來越大阻塞闌尾，可能因闌尾發炎造成感染，出現敗血等症狀，有致死可能。

方佳偉進一步說明，闌尾癌在大腸直腸癌症中，只有1~5％的發生機率，因初期症狀很不明顯，就算病人右下腹疼痛，也容易被當成便秘、吃壞肚子等一般問題處理。

詹婦透過機器手臂實施腹腔鏡微創手術，一次切除2個病灶。方佳偉說，詹婦的腫瘤已出現早期病變，且闌尾擠壓到盲腸，單純切除闌尾已經不夠，尤其腫瘤已逾2公分，為避免闌尾腫瘤癌化，甚至有看不見的癌細胞轉移，因此一併切除右半邊部分結腸。

詹婦表示，因為膽結石併發胰臟炎就醫，還好一般外科醫師術前仔細評估，發現闌尾長腫瘤，能一次解決兩個疾病，又是微創手術，手術恢復快、傷口只有一點點，真的很感謝。