快訊

再放寬！ 8月13日起2歲至6歲以下「小明」終於可以回家

我增1例境外移入新冠肺炎病例 又是在菲律賓染疫

37公斤紙片人一天跑廁所10多次 原來闌尾長腫瘤

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯說明詹姓婦人闌尾腫瘤。記者余采瀅／攝影
台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯說明詹姓婦人闌尾腫瘤。記者余采瀅／攝影

60歲詹姓婦人身高150公分，體重只有37公斤，身材猶如紙片人，她因連日頭暈、嗜睡送急診治療，經電腦斷層掃描確認是膽結石併發胰臟炎，原要安排切除膽囊，但術前檢查發現闌尾長腫瘤，經台中慈濟醫院一般外科醫師高國堯與大腸直腸科醫師方佳偉跨科合作，以機器手臂進行腹腔鏡微創手術，一舉切除兩個病灶，讓婦人回復正常生活。

詹婦表示，她每天如廁10餘次，糞便幾乎都呈水狀，長期腹瀉，以致營養吸收不了，也曾經到大醫院檢查，卻都查不出原因，10餘年來一直靠胃腸藥度日。

方佳偉表示，「闌尾腫瘤」是一種神經內分泌腫瘤，早期幾乎沒症狀，要長大到一定程度，才會導致消化不良或食慾不振，引發類似腹脹、腹痛等急性闌尾炎症狀。一旦腫瘤越來越大阻塞闌尾，可能因闌尾發炎造成感染，出現敗血等症狀，有致死可能。

方佳偉進一步說明，闌尾癌在大腸直腸癌症中，只有1~5％的發生機率，因初期症狀很不明顯，就算病人右下腹疼痛，也容易被當成便秘、吃壞肚子等一般問題處理。

詹婦透過機器手臂實施腹腔鏡微創手術，一次切除2個病灶。方佳偉說，詹婦的腫瘤已出現早期病變，且闌尾擠壓到盲腸，單純切除闌尾已經不夠，尤其腫瘤已逾2公分，為避免闌尾腫瘤癌化，甚至有看不見的癌細胞轉移，因此一併切除右半邊部分結腸。

詹婦表示，因為膽結石併發胰臟炎就醫，還好一般外科醫師術前仔細評估，發現闌尾長腫瘤，能一次解決兩個疾病，又是微創手術，手術恢復快、傷口只有一點點，真的很感謝。

腫瘤 醫師

延伸閱讀

影／兒癌小勇士 眼癌女童「畫」身獸醫欲拯救動物

C型肝炎健保幫出20萬治療 護理師：9成能治癒

免疫療法給付再放寬 適用五成泌尿道上皮癌患

改善醫療 楊鎮浯拜會陳時中談金門設腫瘤醫療中心

相關新聞

太魯閣山月吊橋今啟用 採預約制800名額天天秒殺

太魯閣國家公園內的山月吊橋今天啟用，每天僅開放4梯次800人，自7日受理預約以來，每天名額一開放就秒殺。太魯閣國家公園管...

台灣1年用10億瓶裝水 奉茶APP盼減碳減少寶特瓶

根據統計，台灣1年用掉10億瓶瓶裝水，排起來可繞地球5.7圈。為減少瓶裝水使用，環保署推出奉茶行動，若有40萬人每月少買...

日本西之島火山煙流 鄭明典：有可能再度飄到台灣上空

台灣東部空氣品質日前變得灰濛濛，當時環保署表示，是日本西之島火山噴發出來的火山灰，隨太平洋高壓西伸的氣流來台，是史上第一...

不滿年輕妹搶坐博愛座 孕婦挺肚跟蹤嚇跑她爽喊「精神勝利」

搭乘大眾運輸是否需要讓座、是否設置博愛座是近年來熱門議題，每每出現都會吸引民眾討論。但有孕婦因搭乘公車時沒坐到位子、也沒被讓座，竟一路尾隨跟蹤對方，嚇到對方請人來接才回家，並在臉書發文宣稱「精神勝利」，讓不少網友看傻眼直呼「太恐怖」。

「偽出國」如何從乏人問津到各家航空爭先推出？ 一文揭露背後始末

「偽出國」小旅程夯，各航空公司一開賣售票，都迅速被搶購一空，但有學者直言，這對航空公司的營收挹注僅是蠅頭小利，可以說「偽出國」僅是航空業在烏雲壟罩下的一場小盛宴。

「仿冒MIT口罩」在市場流竄 王美花：抓到就處理

第二波疫情蠢蠢欲動，再掀口罩搶購熱潮，市場上也發現仿冒MIT口罩情形。對此，經濟部長王美花今（12）日表示，不僅經濟部關...

台鐵平鎮臨時站獲政院核定 明年開工、2026年啟用

桃園鐵路地下化經費分擔方式確立，綜合規畫報告正送行政院核定，該計畫將在南北兩端分別增設新北鳳鳴站、桃園平鎮站；市長鄭文燦...

37公斤紙片人一天跑廁所10多次 原來闌尾長腫瘤

60歲詹姓婦人身高150公分，體重只有37公斤，身材猶如紙片人，她因連日頭暈、嗜睡送急診治療，經電腦斷層掃描確認是膽結石...

你吃的中藥安全嗎？醫師：認識鉛中毒10大症狀

中藥鉛中毒案受害人數愈來愈多，甚至使得民眾對中醫、中藥產生懷疑，台南市立醫院副院長許秉毅提醒鉛中毒有10大症狀、2大徵候...

全台6000個奉茶站一次公開 還有免費仙草茶麥茶酸梅湯

全台每年生產10億瓶瓶裝水，長度可繞地球5.7圈，寶特瓶更是海廢最常見的項目。民間團隊CircuPlus費時一年半、耗資...

3歲娃竟近視500度 升國小國中是近視高峰期

「科技始終來自於人性。」受3C等科技產品普及影響，台灣民眾近視近年有年輕化趨勢，以國小7至8歲和升國中13至14歲為高峰...

再創屏東驕傲！ 德國紅點設計 屏東兩項獲獎

2020德國紅點設計大獎得獎作品名單揭曉，屏東演武場Logo、及去年台灣設計展讓人印象深刻的「屏東超級縣政海報」，分別拿...

熱門新聞

從被暗戀到被外遇...我離婚了 所以我開始畫畫！

財神爺只愛他！大樂透頭獎1.28億1注獨得 獎落台中

母要求比照哥哥給孝親費 她一聽金額立刻拒絕反遭罵「不孝」

心動嗎？8年級職業軍人轉任品檢員 一上工13萬元入袋

實在忍不住不挖鼻孔怎麼辦？ 醫師教你這一招

萬華3店獲選必比登 源芳刈包：饕客心中幾顆星最重要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。