你吃的中藥安全嗎？醫師：認識鉛中毒10大症狀
中藥鉛中毒案受害人數愈來愈多，甚至使得民眾對中醫、中藥產生懷疑，台南市立醫院副院長許秉毅提醒鉛中毒有10大症狀、2大徵候與3大異常，可以從10大症狀裡自我檢視，避免鉛中毒而不自知。
肝膽胃腸科醫師許秉毅表示，事件發生後不少人問他「我怎麼知道自己是不是也有鉛中毒呢？」。事實上，鉛中毒的發生是無聲無息，中毒的人常常長期吃到鉛毒而毫不自知，結果中毒越來越深。而因為不常見，當出現問題去找醫生時，醫生常在第一時間，也無法馬上診斷出來。
他表示，鉛中毒有10大症狀、2大徵候與3大異常，值得大家注意，如果能提高警覺，並不難即早發現鉛中毒。
* 鉛中毒主要會影響消化、血液、神經、泌尿與生殖系統，引起以下的10大症狀：
1. 腹痛
2. 噁心、嘔吐
3. 厭食
4. 味覺異常
5. 便祕
6. 倦怠
7. 肌肉無力
8. 顫抖、抽搐
9. 焦躁不安
10. 不孕
* 如果你出現以上十大症狀之一，請自我檢查一下是不是有以下2大徵候：
1. 結膜變白
2. 牙齦鉛線：牙齦處可見灰黑色的線狀鉛沈積。
* 如果有懷疑，請驗個血，看看是否有以下3大異常：
1. 貧血 (驗血紅素)
2. 腎功能異常(驗肌酸酐 [creatinine])
3. 肝指數異常(驗ALT [亦稱GPT] 與 AST [亦稱 GOT])
他表示，鉛中毒病人的貧血很特別，可以在血液抹片中見到「藍色彩妝紅血球」，如果有看到上了藍色點彩﹙basophilic stippling﹚的紅血球，診斷鉛中毒大概就八九不離十。
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