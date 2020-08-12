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你吃的中藥安全嗎？醫師：認識鉛中毒10大症狀

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
鉛中毒的患者可以在血液檢查中看到獨特的「藍色彩妝紅血球」。圖／取自網路
鉛中毒的患者可以在血液檢查中看到獨特的「藍色彩妝紅血球」。圖／取自網路

中藥中毒案受害人數愈來愈多，甚至使得民眾對中醫、中藥產生懷疑，台南市立醫院副院長許秉毅提醒鉛中毒有10大症狀、2大徵候與3大異常，可以從10大症狀裡自我檢視，避免鉛中毒而不自知。

肝膽胃腸科醫師許秉毅表示，事件發生後不少人問他「我怎麼知道自己是不是也有鉛中毒呢？」。事實上，鉛中毒的發生是無聲無息，中毒的人常常長期吃到鉛毒而毫不自知，結果中毒越來越深。而因為不常見，當出現問題去找醫生時，醫生常在第一時間，也無法馬上診斷出來。

他表示，鉛中毒有10大症狀、2大徵候與3大異常，值得大家注意，如果能提高警覺，並不難即早發現鉛中毒。

* 鉛中毒主要會影響消化、血液、神經、泌尿與生殖系統，引起以下的10大症狀：

1. 腹痛

2. 噁心、嘔吐

3. 厭食

4. 味覺異常

5. 便祕

6. 倦怠

7. 肌肉無力

8. 顫抖、抽搐

9. 焦躁不安

10. 不孕

* 如果你出現以上十大症狀之一，請自我檢查一下是不是有以下2大徵候：

1. 結膜變白

2. 牙齦鉛線：牙齦處可見灰黑色的線狀鉛沈積。

* 如果有懷疑，請驗個血，看看是否有以下3大異常：

1. 貧血 (驗血紅素)

2. 腎功能異常(驗肌酸酐 [creatinine])

3. 肝指數異常(驗ALT [亦稱GPT] 與 AST [亦稱 GOT])

他表示，鉛中毒病人的貧血很特別，可以在血液抹片中見到「藍色彩妝紅血球」，如果有看到上了藍色點彩﹙basophilic stippling﹚的紅血球，診斷鉛中毒大概就八九不離十。

鉛中毒的患者結膜處會變白。圖／取自網路
鉛中毒的患者結膜處會變白。圖／取自網路
鉛中毒的患者牙齦處可見灰黑色的線狀鉛沈積。。圖／取自網路
鉛中毒的患者牙齦處可見灰黑色的線狀鉛沈積。。圖／取自網路

中毒 中藥 中醫

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