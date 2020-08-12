你吃的中藥安全嗎？醫師：認識鉛中毒10大症狀

中藥鉛中毒案受害人數愈來愈多，甚至使得民眾對中醫、中藥產生懷疑，台南市立醫院副院長許秉毅提醒鉛中毒有10大症狀、2大徵候與3大異常，可以從10大症狀裡自我檢視，避免鉛中毒而不自知。

肝膽胃腸科醫師許秉毅表示，事件發生後不少人問他「我怎麼知道自己是不是也有鉛中毒呢？」。事實上，鉛中毒的發生是無聲無息，中毒的人常常長期吃到鉛毒而毫不自知，結果中毒越來越深。而因為不常見，當出現問題去找醫生時，醫生常在第一時間，也無法馬上診斷出來。

他表示，鉛中毒有10大症狀、2大徵候與3大異常，值得大家注意，如果能提高警覺，並不難即早發現鉛中毒。

* 鉛中毒主要會影響消化、血液、神經、泌尿與生殖系統，引起以下的10大症狀：

1. 腹痛 2. 噁心、嘔吐 3. 厭食 4. 味覺異常 5. 便祕 6. 倦怠 7. 肌肉無力 8. 顫抖、抽搐 9. 焦躁不安 10. 不孕

* 如果你出現以上十大症狀之一，請自我檢查一下是不是有以下2大徵候：

1. 結膜變白 2. 牙齦鉛線：牙齦處可見灰黑色的線狀鉛沈積。 * 如果有懷疑，請驗個血，看看是否有以下3大異常： 1. 貧血 (驗血紅素) 2. 腎功能異常(驗肌酸酐 [creatinine]) 3. 肝指數異常(驗ALT [亦稱GPT] 與 AST [亦稱 GOT])