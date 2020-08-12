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成醫：酒精成癮者急診次數多於不喝酒的人

中央社 / 台南12日電

酒精成癮在全球是相當盛行的疾病之一，成大醫院精神部醫師蔡宗諭今天表示，研究顯示國內喝酒族群中，2.4%青壯年與2.27%中年可能酒精成癮，急診門診次數也多於不喝酒的人。

蔡宗諭指出，酒精成癮在全球是相當盛行的疾病之一，2018年國際期刊發布，酒癮問題全球盛行率為1.3%，男女比約2.4:1。2014年台灣本土研究顯示，台灣青壯年族群每天喝酒盛行率約1.82%，中年族群每天喝酒盛行率約4.82%。其中2.4%青壯年族群與2.27%中年族群可能有酒精成癮問題；另外，急診就醫及門診次數也多於不喝酒的人。

他表示，酒精成癮者常被視為意志力不足，或工作、人際、生活壓力、家庭等問題，甚至失眠、焦慮憂鬱等都會加重酒癮的嚴重度與複雜度，一不小心很容易再度惡化與復發。

蔡宗諭也舉收治酒精成癮的40歲翁姓男子為例，因社交應酬頻繁，不知不覺愈喝愈多，喝到工作受影響，家庭衝突也多，工作不穩定、家人衝突、經濟壓力與憂鬱，讓他「清醒時間愈來愈少，酒醉時間愈來愈多」，身體問題與失能愈來愈嚴重。

翁男因過度飲酒，引發酒精性肝硬化而就診住院，住院期間一度突然沒了心跳，鬼門關前走一回的他，出院後接受酒癮治療，飲酒量從每天1、2瓶高粱酒，減到半瓶以下，只是肝硬化合併食道靜脈曲張出血，讓他再度住院，甚至出院後又因喝酒跌倒造成頭部外傷。翁男接受半年酒癮治療後，目前已進展到可以忍住一天滴酒不沾，原本爛醉如泥的他，擺脫酒精糾纏後，生活也有了朝氣與秩序。

如何檢測是否酒精成癮，蔡宗諭提出4項評估指標「你曾經不想喝太多，後來卻無法控制而喝酒過量嗎」、「家人或朋友為你好而勸你少喝點酒嗎」、「對於喝酒這件事，你會覺得不好或感到愧疚嗎」、「你曾經早上一起床尚未進食前，就要喝一杯才覺得比較舒服穩定」。以上只要有1項的答案「是」，就應就醫評估治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 肝硬化

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