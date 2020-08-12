全台6000個奉茶站一次公開 還有免費仙草茶麥茶酸梅湯

全台每年生產10億瓶瓶裝水，長度可繞地球5.7圈，寶特瓶更是海廢最常見的項目。民間團隊CircuPlus費時一年半、耗資上百萬元開發「奉茶」App，民眾打開App就可搜尋距離最近的奉茶站，至今有6000站，目標年底前超過全台四大超商總數1.1萬站，讓免費喝水就像到超商買水一樣方便，有些甚至是提供仙草茶、麥茶、酸梅湯。環保署今天更宣布，將合作加碼送「綠點」換贈品。

「奉茶」App今年2月正式上線，註冊使用人數近6000人。不過，根據實際試用體驗，無論是iOS或Android系統，進入「找水」地圖時經常當機，縮放地圖過程更會導致定位錯誤，根本沒辦法找水，不少人認同App初衷才下載使用，發現不好用只好立刻刪除。CircuPlus執行長黃暐程表示，iOS較容易有問題，年底將推出新版本改善，民眾也可以改用網頁版找水地圖。

環保署今天舉辦記者會推廣「奉茶」App，為鼓勵民眾減用瓶裝水，只要每月使用奉茶App取水10日以上，就可獲得2000點綠點，相當於20元，可用來兌換環保商品、綠色旅宿、惜食餐廳消費，優惠試辦到年底。

環保署今天在大門口設置一個奉茶點，供來往民眾取水使用，一名美食外送員葉先生拔得頭籌搶先使用，他表示，騎車經過看到奉茶飲水機，剛好水瓶空了，因此下車來裝水。

葉先生說，整天在外騎車奔波，非常需要補充水份，平常就會注意大賣場等地提供的免費飲水機，未來有奉茶App找水就更方便，也可以響應節能減碳。

但全台6000個奉茶點多為自願性提供，有些是飲水機、有些是桶裝水，外界擔憂水質不一。環保署副署長蔡鴻德表示，現在的奉茶點多數為公家機關，只要水質有問題，民眾可以馬上在網路回報，公家機關會立刻改善，App也會同時下架該奉茶點。

媒體質疑，水質應從源頭控管，而非等到喝下肚發現有問題才下架，蔡鴻德則說，公部門多是提供開飲機，會定時檢測，而店家提供的開水通常都會燒開，不會故意供應不好的水影響商譽。

目前奉茶站來源包括政府部門、家樂福、遠傳電信等大型企業、商圈店家等，黃暐程表示，奉茶站所提供飲水皆為免費，有些還提供桂圓紅棗茶、仙草茶、麥茶、酸梅湯、鳳梨茶等飲品，但不會特別加註在App，希望讓使用者自己發現。

黃暐程說，開發App初衷是希望找到更好的喝水方式，不要買了一瓶水喝完就丟，尤其台灣有獨特的奉茶文化，地方政府過去也釋出免費飲用水站點，希望加以結合。他在2018年下半年開始規畫App功能跟畫面，2019年10月封測、修正，今年2月正式上線。