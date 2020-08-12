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3歲娃竟近視500度 升國小國中是近視高峰期

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，3C產品普及，讓近視有年輕化趨勢。圖／書田診所提供
書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，3C產品普及，讓近視有年輕化趨勢。圖／書田診所提供

「科技始終來自於人性。」受3C等科技產品普及影響，台灣民眾近視近年有年輕化趨勢，以國小7至8歲和升國中13至14歲為高峰期。書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，暑假期間因近視來就診的青少年跟兒童有增多趨勢，他曾遇過一名3歲男童測視力，結果竟近視500度，就是太愛玩3C用品惹禍，呼籲家長要留意。

據衛福部全國青少年視力調查報告，國內近視產生的年齡層愈來愈下降，1983年平均12歲時才變成近視，至1995年時已降為9歲，2000年更降至8歲，平均每5年提早1歲。

廖昶斌表示，近視主要是由於看遠的成像無法聚焦在視網膜之上所造成，大多有眼軸增長問題，也就是軸性近視，國內學齡兒童近視問題大都屬於這一種。一般而言，嬰兒剛出生時的眼軸長平均約17.3毫米，發育完成時的平均眼軸長約23至24毫米，一旦近視，眼軸長每增加0.3毫米即增加近視度數100度。

造成近視的元凶，廖昶斌說，像是基因、環境、人為因素、早產、發育不全到疾病等都有可能。曾有家長因3歲孩子在家頻繁用手機玩遊戲，擔憂近視而前來就診，未料一測該童近視近500度，所幸及早發現使用散瞳藥水治療，成功降低度數。

要控制近視，廖昶斌說目前多透過兩面向下手，一是放鬆睫狀肌，二是周邊離焦。可透過點散瞳藥水來放鬆睫狀肌達到控制近視效果；周邊離焦則可考慮角膜塑型片與使用周邊離焦光學鏡片。

他提醒，高度近視會增加未來眼睛病變的機會，一旦近視後，要控制度數避免惡化，才能保護眼睛健康。他呼籲，家長如發現家中孩子出現瞇瞇眼、看電視距離變近等情況，就要特別留意，才能及早避免小孩度數加重。

近視 視力 3C

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