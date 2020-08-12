太魯閣山月吊橋今啟用 採預約制800名額天天秒殺

太魯閣國家公園內的山月吊橋今天啟用，每天僅開放4梯次800人，自7日受理預約以來，每天名額一開放就秒殺。太魯閣國家公園管理處長游登良說，未來會考慮把名額增加到每天1200人。

有百年歷史的山月吊橋，最早建於1914年，其間曾有歷經3代，這次太管處復建的第4代山月吊橋，全長196公尺、寬2.5公尺，從橋面距立霧溪谷，落差高達153公尺。

站在橋上可以俯瞰立霧溪谷和太魯閣峽谷美景，涼風習習，相當宜人；沿橋走到終點，北岸設有兩層觀景平台，可俯瞰山月吊橋全景。

為安全起見，山月吊橋採人數管制，每天有上午9時、11時及下午1時30分、3時30分4梯次，每梯次200人；民眾必須在3到14天前預約登記。

今天啟用典禮，包括內政部次長邱昌嶽、營建署長吳欣修、花蓮縣長徐榛蔚等人出席，還請來發起復建山月吊橋的第一任太管處長徐國士出席。也安排在地的太魯閣族耆老祈福、族人吟唱古調。

太管處長游登良說，園區每年吸引超過500萬人次遊客，為了分流，引導更多遊客到布洛灣台地，因此復建山月吊橋；未來有機會擴大到每天1200人，也計畫串連巴達岡及錐麓古道，建置更完整的步道系統。

營建署長吳欣修說，7日開放預約以來，每天名額30分鐘就秒殺，代表民眾對山月吊橋期待很高，未來會以維持優質旅遊品質為前題，調整並擴充營運容留量。