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澎湖長照危機 陳建仁盼募集5.5億重建澎湖惠民醫院

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

台灣即將邁入超高齡化社會，偏鄉離島醫療資源原本就不足，更何況能延伸出照顧資源，澎湖最大的長照機構惠民醫院可收治90床，但近年卻發現惠民醫院為海砂屋，若不趕緊重建，當地長者將陷入海砂屋危機，且六年後，澎湖預計會有近5000名的失能失智長輩，屆時也將面臨長照資源匱乏的問題；前副總統陳建仁、台灣天主教台北教區總主教鍾安住、天主教靈醫會董事長呂若瑟今齊聲盼國人能發揮愛心，募集5.5億重建惠民醫院。

澎湖史上最高額募款！天主教靈醫會執行長黃浩然表示，離島各種資源都比台灣本島不足，重建難度高，也因為建材須從本島運送到澎湖，使重建費用高達5.5億元，也讓惠民醫院的重建難度是「難上加難」。

前副總統陳建仁為了惠民醫院重建，卸任後首次擔任公益活動代言人，齊聲呼籲台灣的愛心人士能夠捐出善款，幫助惠民醫院重建，能夠補足澎湖當地的照顧資源。

天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院院長馬漢光表示，澎湖惠民醫院與羅東聖母醫院都是隸屬於天主教靈醫會，惠民醫院是由羅德信神父創建，目前已經63歲的惠民醫院是當地最大的長照機構，可以提供90張照顧病床，但當初是由海砂建成，建築體不僅老舊，且海砂不斷崩落，危及住民。

馬漢光表示，澎湖總共有5個長照機構，包含惠民醫院可以提供272床，現在澎湖已經有3800名失智失能者，原本的長照需求就已經不足，更何況六年後台灣邁入超高齡化社會，澎湖的失智失能長輩預計將達到4700多人，資源將嚴重不足。

呂若瑟表示，澎湖真的很需要我們，希望民眾能發揮愛心能幫助惠民醫院重建。鍾安住也表示，澎湖的資源比較缺乏，本島資源豐富，在大家若是行有餘力之下，希望可以幫助到離島的民眾。

●天主教靈醫會-澎湖惠民重建基金

戶名：天主教靈醫會醫療財團法人

郵局劃撥：50438053

銀行帳號：0451940029568

銀行別：玉山銀行(808)

詳情網址： http://www.smh.org.tw/2014/?q=node/33

捐款專線：電洽 03-9556631、03-9568470或電子郵件： oki@smh.org.tw

澎湖 長照 愛心

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