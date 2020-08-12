影／兒癌小勇士 眼癌女童「畫」身獸醫欲拯救動物

每年9月為「癌症兒童關懷月」，兒童癌症基金會與國民健康署今共同舉行記者會，邀請六名作畫的參展小勇士大手拉小手，為愛的逆轉勝「金絲帶小勇士創作畫展」揭序幕，並呼籲兒童癌症不會傳染、治癒率高等特點，助癌童在返校時免除可能的疑慮或歧視，希望喚起民眾對兒童癌症防治的重視。

10歲的純純是今天畫作的六名參展者之一，外型與常人無異的她，罹患罕見的視網膜母細胞瘤。純純的姑姑說，純純兩個月大時被家人發現眼睛有異狀，拍照某個角度時瞳孔部出現「貓眼」般的異常白色反射光，進一步檢查發現罹患視網膜母細胞瘤，是罕見的眼睛癌症。

她說，純純經全身化療六次，加上冷凍、雷射等治療局部切除小腫瘤至四歲後，純純的狀況好轉；但遺憾的是，其右眼視力因腫瘤而無法恢復，但至少純純治療過程中沒有掉髮、食慾不振等副作用，也幸運的免摘除眼睛。

今天展出的畫作，純純把自己化身為「女超人」，手中抱著心愛的小狗、週邊則有貓、大象、好朋友圍繞。她說，動物就像病人一樣需要大家幫忙，愛狗的她以後想成為一名獸醫，來救治所有動物，「就像我生病時醫師、護士阿姨十分照顧我一樣。」

國健署署長王英偉表示，據國健署癌登資料庫統計，台灣18歲以下兒童癌症每年約500名新發個案，常見癌症為白血病、腦瘤、淋巴瘤、生殖細胞瘤等，但五年存活率近八成、遠比成人高，呼籲早期發現並治療，讓孩童早日恢復健康。

兒童癌症基金會董事長林東燦表示，「金絲帶」象徵著癌童的生命如黃金般珍貴，也喻意癌童對抗癌症的勇氣與堅韌如同真金不畏火煉。

林東燦說，民眾常對「癌症是否會傳染？」有疑慮，即便現在醫療觀念普及，仍有癌童返校時，因外觀上的改變而遭同儕或家長排擠。但癌症並不會傳染、且兒童治癒率高、對化療耐受程度佳，民眾應對兒童不明原因發燒、疼痛、淋巴結腫大等九大警徵有基本了解，有問題請盡速帶兒童就醫。