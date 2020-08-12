旅行社突退訂三分之一房間 溪頭米堤明推7折優惠價

今年暑假國內旅遊解封，但不是所有旅宿業者都客滿，南投縣溪頭米堤大飯店面對明天原本預訂50間住房，1家旅行社日前突然取消溪頭行程，全部退訂後，米堤今天決定，將全部以7折優惠價格提供國人預訂，彌補損失，副總經理林靜惠表示，由於旅行社取消理由百百種，未來會依相關規定索賠。

溪頭米堤飯店今年繼日月潭涵碧樓、雲品溫泉酒店後，也獲得交通部觀光局評選為星級飯店，是全國海拔最高的國際觀光旅館，位在全國聞名的溪頭避暑勝地，被稱為是全國負離子最多的國際旅館。

副總林靜惠指出，今年暑假以來，該飯店訂房率相當好，原本就是一房難求，明天13日周五也是客滿情況，但這家旅行社預定的50間房，卻非常臨時地退訂，甚至是全飯店三分之一的房間數，讓米堤一下子措手不及，一方面向觀光局反映，向旅行社索償外，一方要決定展現氣度，決定一口氣拿出來以7折優惠價，拿來作為回饋社會大眾的禮物。

歐式建築風格的米堤大飯店，同樣具備溪頭空氣中布滿豐沛的負離子，還有森林芬多精，得天獨厚的優越環境，每年都吸引全國旅客前來踏青，充分融入大自然，遠離車水馬龍和城市喧囂，盡享世外桃源的美好時刻，去年就被評選為中部及離島地區「最美麗的飯店」第1名，今年走出疫情的低谷，終於高分獲得觀光局的肯定，成為全國海拔最高的國際級觀光旅館。