奇異果連皮吃更營養 一般人OK 網：過敏人千萬母湯　

奇異果又叫「獼猴桃」，據說最早發源於中國，後來傳到紐西蘭發揚光大，揚名世界。小小一顆奇異果，富含大量的維他命C和抗氧化物，能降低疾病風險、增強免疫系統、幫助消化、保護視力、甚至能夠降血脂、降血壓，好處說不完，「最強水果」封號當之無愧。

奇異果果皮有細小絨毛，一般印象都是削皮再吃，有位網友因為看到朋友「吃奇異果把毛去掉，直接連皮一起吃果肉，聽說減肥效果會更好...」覺得很驚訝，特別在批踢踢提問「有人嘗試過吃奇異果時連皮一起吃嗎?」，竟然有不少同好出現。

網友回應，「金色的我可以，皮其實更營養。」、「刷子刷一下毛就掉了，連皮吃蠻幫助排便的」、「我連毛都懶得刮，一直連皮吃」、「把毛刷掉，皮跟肉一起打果汁」、「正宗紐西蘭人都連皮一起吃」。

也有人連皮吃卻有過悲慘經驗，「帶皮吃，會有異物感」、「會過敏的千萬母湯，對果肉不過敏對毛過敏的路過...」、「很清腸胃，然後吃沒兩次尋麻疹就發作了」。

特別提醒，有些人容易對奇異果會有過敏反應，若是對於乳膠、小麥、無花果或罌粟種子過敏，對奇異果過敏的風險也會相對較高。常見過敏跡象，包括喉嚨發癢、舌頭腫脹、吞嚥困難、嘔吐和蕁麻疹。