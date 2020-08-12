500萬份農遊券使用不到一半 農委會再推宜花體驗農遊

農委會發行500萬份、250元農遊券，是各項政府發放優惠券中，最早發放、也最早使用者，但截至8月10日為止，500萬份的農遊券，僅使用198.76萬張；農委會花蓮農改場結合宜蘭、花蓮19家休閒農場，推出8條路線各式的體驗，民眾抓住暑假的尾巴，到宜蘭花蓮農遊。

農委會花蓮農改場場長杜麗華表示，現階段國旅大爆發，但在體驗之旅上，雖會玩，但都到風景去區，但若說要深入到農家體驗，其實很少，因為大家都不認識，就變成走馬看花，因此花改場推出兩本書，介紹精緻成熟有質感，可以深入旅遊體驗的家庭旅遊，如果沒有維持一定的質感與新鮮度，不會列入。

杜麗華表示，現在暑假期間，這農場是否人很多，但實際上有的有，有的也不一定，但國人可嘗試看看不一樣的農村玩法；現在可搭上農遊券提供體驗優惠，就算暑假過後也能去玩。

根據農委會統計，到8月10日為止，已經有2187家業者、198.76萬農遊券已被使用，市場流通的經費逼近5億元。其中，民眾購買農特產品和伴手禮的站87%，消費者用農遊券買翻天，包括到農會、農民直銷站、社區小舖、休閒農場、魚貨市場等等，連年輕人也愛到農會挑選農產伴手禮。