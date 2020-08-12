每年投入數千萬 foodpanda免費提供外送夥伴全時段保險
疫情期間需求不降反升的行業，美食外送平台絕對榜上有名。但隨著外送員數量越來越龐大，每天面臨的安全問題也漸被關注。foodpanda宣布推出「外送夥伴360安心計畫」，內容涵蓋外送夥伴從上線前、外送中、下線後，甚至是交通事故後的全方位照顧，每年投入預算高達數千萬元，致力提升外送夥伴的安全與權益，期許建立更加完善的外送環境。
foodpanda 營運總監余岳勳表示：「foodpanda從2019年起陸續集結國泰世紀產險、新竹駕駛教育中心、特約商店等多方資源，並不斷優化外送裝備設計，持續升級對全台上萬夥伴的照顧。」
觀察到外送夥伴用路時間高於一般用路人，foodpanda攜手國泰世紀產險提供外送夥伴全時段保險，包含意外傷害致失能或死亡保障提升至最高新台幣200萬元、意外傷害醫療險實支實付型且最高給付3萬元，保費全額由foodpanda支付，是業界唯一符合台北市自治條例規範的外送平台。從去年12月起，更定期舉辦針對外送夥伴設計的道路安全訓練課程。勞健保的部分，則是會鼓勵夥伴加入職業工會，提供適合加入的工會清單，同時向工會爭取夥伴專屬優惠。
針對民眾對外送食安的疑慮，foodpanda除了以符合食安法規標準制訂外送食品流程，8月起更印製500萬張專用封口貼紙，將陸續發放至全台各地餐廳店家，店家出餐時可貼上專用封口貼紙，進一步確保餐點都能完整送到消費者手中。
foodpanda也首次公開全台上萬名外送夥伴的樣貌，雖然男性外送夥伴佔了近8成，但女性夥伴人數與2019年相比已大幅提升至21%；在年齡分布上，則以 20～39歲年輕族群最大宗，連同18～20歲的夥伴共佔了近8成；而不論在平日或是周末，外送夥伴的單日平均上線時間皆為3.5小時，顯示兼差的比例還是比較多。
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