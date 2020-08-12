把關中藥用藥安全 中醫師全聯會補助民眾5成檢驗費

日前發生兩起備受矚目的自費中藥用藥安全事件。消基會表示，為避免本事件造成民眾對中藥用藥的不安疑慮升級為恐慌，即日起消費者委託消基會檢驗之中藥含重金屬(鉛、汞、鎘)，中華民國中醫師公會全國聯合會提供50%的費用補助。

台中市盛唐中醫診所自費中藥遭檢出使用含硃砂或鉛丹禁藥，造成市議員張彥彤家中4名成員及3名患者重金屬超標。時隔不到一周，九褔中醫診所就診民眾也相繼驗出體內重金屬超標情事，且曾在該兩家診所就醫而出現身體健康受損及重金屬中毒的民眾陸續增加中，目前共191件中藥檢體送驗，而前往醫院檢查的民眾人數已超過92人。

這兩起備受矚目的自費中藥用藥安全事件，業經檢察官依醫療法、醫師法、藥事法，對涉案醫師及藥材商進行偵查中，並經法官對涉案醫師、藥材裁准收押禁見。

本事件造成服藥民眾鉛含量超標的主因，是因盛唐中醫診所開立的自費藥粉中含有禁藥硃砂。硃砂為傳統中藥，具鎮靜安神功效，但其毒性強，過往曾發生因含汞、鉛曾造成內服中毒事件，因此衛生福利部中醫藥司早在2005年即禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，2010年再禁止硃砂用於中藥製劑當中，含有硃砂的中藥藥品許可證都必須下架回收。

消基會表示，針對中藥用藥安全，衛福部訂定中藥材及中藥製劑之品質管理規範，目前中醫醫療院所使用的中藥製劑係為合格GMP藥廠產製的濃縮中藥，符合衛福部的管制標準，各中藥濃縮製劑亦需符合政府公告的重金屬、農藥殘留及異常物質限量檢驗標準。

針對中藥材的安全管控，衛福部施行中藥材的邊境查驗，採逐年抽驗市售中藥、中醫醫療機構、中藥販賣業及中藥廠之中藥材及中藥製劑，進行管理。

為避免本事件造成民眾對中藥用藥的不安疑慮升級為恐慌，消基會表示，即日起消費者委託消基會檢驗之中藥含重金屬(鉛、汞、鎘)，中華民國中醫師公會全國聯合會提供50%的費用補助。凡屬台灣合格中醫醫療院所所開立的中藥，併同醫療院所藥袋影本或者就診收據影本，以及中藥藥量30公克，呼籲消費者可多加利用。

消基會也呼籲主管機關應全面稽查中藥販售業、抽驗市售中藥，並加強中藥房及中醫醫療院所禁藥查緝，儘早公布結果，並落實毒劇藥的管制。