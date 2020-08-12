聽新聞
test
0:00 / 0:00
南部山區估雨量200毫米只下10毫米 曾文水庫蓄水僅3成
全台最大曾文水庫蓄水量僅3成，原寄望輕度颱風「米克拉」能帶來豐沛進水，但曾文水庫集水區兩天降雨量累積才10毫米，南區水資源局指出，和氣象局原先預測差太多，又未下在山區進水有限，曾文水庫目前蓄水僅3成，期待早日有颱風帶來雨水，稍解一下水情「緊張」狀況。
水利署南水局副局長鄒漢貴表示，根據即時水情，曾文水庫今天蓄水量是1.5億立方公尺，烏山頭水庫是5千5百多萬立方公尺，合計還有2億立方公尺，到9月底供水無虞，南部水情還是審慎樂觀，但還是要呼籲節約用水。
鄒漢貴說，這波雨量遠不如預期，是因為颱風沒有登陸，沿著台灣海峽「快閃」就離開，氣象局原預估南部山區雨量可達200至300毫米，但曾文水庫上游兩天累積降雨量才10毫米左右，對台南整體水情助益有限，但只要有一次颱風登陸，可能就有上億的進帳。
不過，雖然水庫進帳有限，這波降雨多集中在平地，嘉南農田水利會二期作灌溉「間斷」供水，1天可減少約400萬立方米出水量，以台南民生用水每天約60萬立方公尺，可供應7天；另供應民生用水為主的南化水庫蓄水量8790萬立方公尺，蓄水率9成6，水情相對穩定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言