不滿年輕妹搶坐博愛座 孕婦挺肚跟蹤嚇跑她爽喊「精神勝利」

搭乘大眾運輸是否需要讓座、是否設置博愛座是近年來熱門議題，每每出現都會吸引民眾討論。但有孕婦因搭乘公車時沒坐到位子、也沒被讓座，竟一路尾隨跟蹤對方，嚇到對方請人來接才回家，並在臉書發文宣稱「精神勝利」，讓不少網友看傻眼直呼「太恐怖」。

昨（11日）一名孕婦在某媽媽社團內公開發文，抱怨搭公車時車上唯一空置的博愛座被約20歲的年輕女生坐走，對方掃了一眼她的好孕徽章後就開始滑手機，沒有打算讓座，讓她站了十幾分鐘後才有位置坐。

後來兩人恰好在同站下車，且往同方向走，該孕婦表示因一時好奇對方住哪，就決定尾隨對方當散步運動。而年輕女生似乎注意到自己被人跟蹤，就開始繞路拖時間，並用手機求救，最後請男友騎機車將她載走。孕婦將這段過程分享在臉書社團，描述自己從公車站一路跟到河堤看著她緊張求救、搭車離開，覺得怨氣和怒氣都被消除，且有種「莫名的精神勝利感」，並貼出多張照片，包含公車上及女生搭車離開的畫面。

孕婦因被搶坐博愛座，心生怨氣跟蹤對方的做法，引發網友討論。 圖／翻攝自爆怨公社

該文被轉發到「爆怨公社」後引發熱烈討論，發文者表示希望政府廢除博愛座，因為每個人都有隱性需求，更批評無法想像一個「為了坐不到博愛座而跟蹤」的母親會怎麼教小孩。網友也被文中孕婦的行為嚇到，「這孕婦有事嗎」、「好恐怖的孕婦」、「跟蹤那段好恐怖」、「無限上綱的孕婦」、「這樣嚇一個小孩很好玩逆？嚇完還沾沾自喜？」、「跟蹤，拍照沒有碼臉就上傳，應該犯法吧」。

網友認為，該孕婦如果有需要座位可以直接詢問，不用等別人主動，「所以如果想坐幹嘛拐彎抹角說不就好了？這種人最煩人，站在自己覺得有理的高點，不斷的出征別人」、「若我有需要，我會直接跟其他人反應我的狀況，詢問誰可以讓位讓我坐」、「她還能跟蹤人是有多需要博愛座」、「可以跟蹤人家到底是要人家讓什麼位啦」。

此外，不少人同情文中被跟蹤的女生，「我要是那個女孩子一定嚇壞了，好恐怖」、「如果對方真的沒男友來載跟到她回家，覺得可能連人家門牌跟房屋外況也會被拍照上傳」，也建議遇到這種狀況可以直接報警，「為什麼被跟蹤的妹子不走去警察局」、「那妹妹太弱了……如果是我就直接請對方停止跟蹤的行為然後全程錄影錄音，若對方不停止就報警」。

目前媽媽社團的原文已刪除，孕婦本人也將臉書照片換成一片漆黑。