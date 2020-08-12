住院戒菸、正向鼓勵戒菸 嘉市兩家醫院成功率逾4成

吸菸者都知道吸菸不好，卻又往往擺脫不了菸品的誘惑，嘉義市府衛生局去年由醫事人員推動二代戒菸計畫，服務量達4028人，許多戒菸者成功戒菸，其中嘉義基督教醫院胸腔內科醫師李世瑜推行的「住院戒菸」及聖馬爾定醫院戒菸衛教師陳怡如「正向鼓勵」戒菸法，成功率都在4成以上。

李世瑜表示，因為住院中的病人為了健康通常不會抽菸，因此，就順勢鼓勵他們戒菸，且心血管、腦中風、胸腔疾病與吸菸相關的病人為最多，成功率高達4成，獲得國健署「戒菸品質提升計畫」中治療服務王與衛教服務王等獎項肯定。

「試著改變慣性抽菸習慣」，陳怡如表示，至少三餐飯後、蹲廁所時不要吸菸，慢慢地減量，另外聚會時若看見周遭朋友正在抽菸，可先找藉口離開現場，避免吸菸的誘惑，調整生活中與菸相關的行為，可試著洗臉或喝水。

聖馬戒菸衛教師也配合校園戒菸班課程，讓學生一起玩獨創的「菸害大富翁」，獲取菸害的知識，寓教於樂，遠離教條式的衛教。不過陳怡如也感嘆，自己的父親不吸菸、平常會爬山、注重養生、吃得清淡，卻因二手菸得了鼻咽癌，她說「今天您吸菸，但家人或朋友卻要吸您的二手菸，愛惜健康，應從自己做起」。

衛生局指出，嘉市有71家戒菸治療特約院所，可利用衛生局05-2338066或免付費戒菸專線0800-63-63-63洽詢。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康