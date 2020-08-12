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C型肝炎健保幫出20萬治療 護理師：9成能治癒

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
C型肝炎是國內感染人數第二多的病毒性肝炎，僅次B型肝炎，是造成慢性肝病與肝癌的主要原因之一，圖為肝臟示意圖。圖／123RF
C型肝炎是國內感染人數第二多的病毒性肝炎，僅次B型肝炎，是造成慢性肝病與肝癌的主要原因之一，圖為肝臟示意圖。圖／123RF

C型肝炎是國內感染人數第二多的病毒性肝炎，僅次B型肝炎，是造成慢性肝病與肝癌的主要原因之一，對此衛生福利部推出「健保幫出20萬治療」，護理師提醒，只要經檢驗出有C肝病毒的民眾，便可使用健保及早治療。

桃園醫院日前有一名婦人因準備洗腎，在腎臟科醫師評估後發現她是C型肝炎感染者，轉至腸胃科門診做C型肝炎的用藥評估，腹部超音波顯示有一顆2公分的腫瘤，更進一步安排電腦斷層檢查，竟然除了肝臟外，闌尾及右腎也發現腫瘤。

衛生福利部桃園醫院一般外科醫師顧元豪利用腹腔鏡手術，同時切除肝臟惡性腫瘤、闌尾惡性腫瘤肝臟及右腎良性腫瘤，富人也順利康復，在完全沒有任何腹痛的情況下，及早發現「雙癌」並及早接受治療，算是不幸中的大幸。

C型病毒如何傳播感染？桃園醫院外科專科護理師護理長林秀秀解釋，C肝病毒主要是由血液透過皮膚、粘膜進入體內而傳染，若與他人共用汙染針具、沾血的個人器具，如刮鬍刀、牙刷、指甲剪、刮痧板等，都有可能發生感染。

有研究指出，慢性C型肝炎經過20至30年後，4人之中會有1人演變成肝硬化，一旦進入肝硬化，肝癌的機率會增高，因此必須及早治療或定期追蹤檢查，C肝早期無藥可醫，須花上百萬自費藥物治療，但隨醫藥發展，現已有健保補助治療費用。

林秀秀表示，新型全口服抗病毒藥物（DAA）只需服用2至6個月，治癒成功率達97%，且民眾只要就醫經確認感染慢性C型肝炎，不論有無肝纖維化，健保都可給付近20萬元的藥物治療，由國家幫忙支付藥物費用，提醒慢性C肝病友千萬別放棄這20萬，要趕緊治療。

B型肝炎 腫瘤 健保

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