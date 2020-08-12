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免疫療法給付再放寬 適用五成泌尿道上皮癌患

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
免疫藥物放寬泌尿道上皮癌的給付條件。圖／123/RF
免疫藥物放寬泌尿道上皮癌的給付條件。圖／123/RF

衛福部健保署去年4月公告三種免疫療法藥物給付標準，適應於八種癌症，包含泌尿道上皮癌，編列8億元限額給付，一開放名額就出現大量申請。今年4月宣布再放寬申請條件，泌尿道上皮癌患者腎功能條件從原本的腎絲球濾過率放寛為大於30mL/min/1.73m2（原規範為60），且延長使用時間最多可至二年，等於完成整個療程，可望嘉惠更多病友。

泌尿道上皮癌好發於高齡族群，初期僅約15%的患者沒有症狀，多數早期被發現的患者，常是在健檢時發現，或是因為無痛性血尿、腎積水、腰部硬塊前來就診，但仍約有三成左右的患者晚期才被確診。

林口長庚醫院副院長、泌尿醫學會副理事長及泌尿腫瘤委員會主委馮思中表示：「膀胱癌、尿道癌、輸尿管癌、腎盂癌等都屬於『泌尿道上皮癌』的一種，泌尿道上皮癌泛指所有尿路上皮的惡性腫瘤，其中以膀胱癌為最大宗。」且「當患者的疾病進展至晚期則需藥物治療，若因健康條件不能接受標準化療，或無法耐受化療副的作用而停藥，將使得治療預後較為不佳。而這時免疫治療就可提供這群病人多一個治療選項。」

免疫療法問世後，雖可幫助無法接受化療的晚期泌尿道上皮細胞癌患者，但價格門檻高令患者卻步，同時新療法使用之初，效果也讓患者觀望。去年健保開放給付，根據文獻及健保數據，一線使用約有兩成病患可達到完全反應的成效，同時獲健保給付的病患中約有五成能通過有效性評估，繼續使用健保給付的免疫治療。

年約60歲的患者陳先生三年前確診為早期膀胱癌，一開始雖乖乖接受治療病情穩定，但後來仍又復發，加上淋巴轉移，建議切除膀胱。陳先生當時因猶豫接受切除手術而延誤了治療，再次就診時癌細胞已轉移至其他臟器，且經評估不適合標準的一線化療；「免疫治療」所需的費用卻又難以負擔，時值健保宣布給付。目前陳先生已做完一年療程，並達到完全反應。

馮思中表示，「去年免疫療法通過健保後，可幫助泌尿道上皮癌的第一、二線治療，但腎絲球濾過率需大於60（mL/min/1.73m2），僅能適用三成的患者；今年4月放寬後腎絲球濾過率在30（mL/min/1.73m2）以上即可，使適用的患者可達五成。」

他說，而不符合健保給付的泌尿道上皮癌患者也同時受惠，免疫療法因通過健保給付，整體價格也有所下降，費用不再像過去一樣是天價，使得更多病患可以負擔。

馮思中表示：「目前患者仍可透過傳統化療獲得合理療效，但對於不適合化療及化療失敗的病人，免疫療法的使用愈早介入效果愈好，若治療有效可以持續縮小腫瘤，加上免疫療法在生存時間上具有長尾效應，使用時間拉長愈能喚醒體內的免疫系統。」 同時，在安全性的部份也提醒「免疫療法副作用較化療少，但仍有少數的副作用，如過敏、免疫系統自我攻擊等。需注意免疫療法的副作用因人而異，可能從不需治療的輕症到嚴重不良反應，機率大約在15%到20%之間，施打者須加以留意。」

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