今年颱風位置特殊 彭啟明：像典型反聖嬰年的颱風

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今天各地逐步回復到典型的夏季天氣，白天晴朗炎熱高溫，濕度頗高，仍有偏南風的水氣，午後靠山區仍有局部雷陣雨發展機會，主要集中在中部以北及各地的靠山區，也會延伸到平地，今天各地仍要留意午後熱對流發展機會，預期也會伴隨局部較強的閃電雷擊現象。

他說，明後天高壓再度增強西伸，台灣的天氣會越來越穩定炎熱，不過這時候高壓雖西伸，但強度上和7月相比，有略為減弱，台北盆地最高溫在34-35度，其他地方32-33度，午後熱對流的發展抑制作用略差，仍有靠山區的熱對流發展可能。

類似的天氣可能還會持續到下周，各地的溫度仍會再升高，是典型的夏季天氣，他說，未來仍要留意太平洋高壓的發展，要有較大的變化仍要等颱風的發展而定，目前雖然在日本南方海面仍有熱帶性低氣壓，但位於太平洋高壓的範圍內，發展的機會較低，將逐步減弱。

彭啟明說，過去兩周每周都有兩個颱風，而且各有一個非常接近台灣，這四個都發生在台灣附近周遭，屬於西南季風在南海和菲律賓東方海面發展。距離台灣非常的近，主要是西南季風勢力的範圍逐步延伸，和傳統上延伸到菲律賓東方海面大範圍的典型季風低壓位置不大相同。

他說，傳統上是延伸到西太平洋靠近赤道區域的洋面上，8月四個颱風或今年前六個颱風的位置，的確較為特殊一些，很像在典型反聖嬰年發生時的颱風。