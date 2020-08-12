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南科龐大商機 星巴克咖啡周五再開一家

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南科周遭發展迅速，星巴克咖啡台南新市門市周五將開幕，白色牆面外觀醒目。記者謝進盛／攝影
南科周遭發展迅速，星巴克咖啡台南新市門市周五將開幕，白色牆面外觀醒目。記者謝進盛／攝影

南科發展迅速，周遭台南善化、新市區明顯受惠，著名連鎖咖啡星巴克咖啡，台南新市店本周五將開幕，也是繼去年底進軍善化LM區，再度插旗新市鬧區，預料將在地方掀起話題，讓外界看到善化、新市地區不容小覷的消費能力。

星巴克官網門市最新動態，已披露台南新市店，本月14日在新市中正路開幕，外觀複合式挑高1層樓白色磚牆，展現獨特建築風格，相當吸睛。

隨著該門市開幕，官網上也披露相關優惠活動；8月14日凡憑當日單筆消費滿800元發票，即可獲得星巴克摺疊購物袋；單筆滿1500元發票，即可獲得不鏽鋼餐具組乙組。此外14至16日打卡上傳臉書或或IG成功，可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致飲料，第二杯半價優惠等。

地方人士說，新市、善化區因南科受惠，流動人口帶來商機，而台南市區與原縣區，尖峰時段龐大車流壅塞，不少人非必要不進市區，消費版圖逐漸改變，星巴克進駐，未來將與緊鄰的寶雅、寶家賣場連成一氣，加速商圈發展。

星巴克 咖啡 南科

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