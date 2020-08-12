熱低壓會不會復活？ 鄭明典大感興趣「沒有消散跡象」
今年第8號熱帶性低氣壓會不會復活？中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣充滿變數，「我對熱低8號很感興趣」，熱低8號在太平洋高壓中間發展，對流受抑制，低層環流範圍也不大，但是持續存在，並沒有消散的跡象，需持續觀察。
氣象局說，今天台灣附近環境水氣仍多，故南部、台東及離島地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地天氣型態以多雲為主；午後主要在中部以北及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機會，天氣仍較不穩定，外出請攜帶雨具備用。今天台灣各沿海地區浪高仍高，基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，海邊活動多加注意。
明天至下周二太平洋高壓影響，各地為多雲到晴為主的天氣，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
明天清晨至上午南部地區易有局部短暫陣雨。明天至周六午後西半部山區有局部較大雨勢機率。
下周三至下周五各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
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