慎防豪雨大雷雨！ 吳德榮：熱低壓24小時內成颱機率低
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西南風持續為台灣附近帶來水氣，大氣很不穩定，迎風面南部、東南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨，有大雨或豪雨及大雷雨的機率。台灣附近各海面風浪逐漸減小，但岸邊活動，仍應注意安全。北部24至35度、中部23至35度、南部24至35度、東部23至36度。
他說，今晨在日本南方海面的熱帶低壓(TD08)，因垂直風切大，結構仍呈現高低層分離。中央氣象局及日本氣象廳(JMA)皆認為其24小時內不致成颱，故在其颱風消息已無相關預報。
吳德榮說，最新美國系集模式(GEFS)模擬的路徑朝琉球南方石垣、宮古一帶海面前進，經過的海域海洋熱含量高是有利其發展的，但環境垂直風切大則是對其不利的，未來雖不致很快消散，但要很明顯的發展也不是很容易。
吳德榮表示，更關鍵的因素是颱風強度估計是主觀的，故未來有無死灰復燃，而獲得被命名的機會？很難說！已非純粹科學問題，是可以再觀察的。
明天至下周二恢復為晴朗炎熱，最高溫約35、36度，中午前後仍要防曬、防中暑。但大氣不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，仍有大雷雨發生的機率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言