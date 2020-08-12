慎防豪雨大雷雨！ 吳德榮：熱低壓24小時內成颱機率低

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西南風持續為台灣附近帶來水氣，大氣很不穩定，迎風面南部、東南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部陣雨或雷雨，有大雨或豪雨及大雷雨的機率。台灣附近各海面風浪逐漸減小，但岸邊活動，仍應注意安全。北部24至35度、中部23至35度、南部24至35度、東部23至36度。

他說，今晨在日本南方海面的熱帶低壓(TD08)，因垂直風切大，結構仍呈現高低層分離。中央氣象局及日本氣象廳(JMA)皆認為其24小時內不致成颱，故在其颱風消息已無相關預報。

吳德榮說，最新美國系集模式(GEFS)模擬的路徑朝琉球南方石垣、宮古一帶海面前進，經過的海域海洋熱含量高是有利其發展的，但環境垂直風切大則是對其不利的，未來雖不致很快消散，但要很明顯的發展也不是很容易。

吳德榮表示，更關鍵的因素是颱風強度估計是主觀的，故未來有無死灰復燃，而獲得被命名的機會？很難說！已非純粹科學問題，是可以再觀察的。