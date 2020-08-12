中研院A型流感疫苗 同時預防異株、亞型病毒

聯合報 / 記者陳宛茜／台北報導
中研院近期研發出「單醣化嵌合血凝集素蛋白疫苗」，可減少因誤判病毒株導致疫苗防護力不足的問題。 圖／聯合報系資料照片
中研院近期研發出「單醣化嵌合血凝集素蛋白疫苗」，可減少因誤判病毒株導致疫苗防護力不足的問題。 圖／聯合報系資料照片

中研院院士翁啟惠領導的基因體研究中心團隊，近期研發出「單醣化嵌合血凝集素蛋白疫苗」，可對抗各種異株和亞型的Ａ型流感病毒，減少因誤判病毒株導致疫苗防護力不足的問題，研究成果七月登上國際期刊「美國國家科學院院刊（ＰＮＡＳ）」。

流感疫苗通常只針對單一亞型，不同亞型之間沒有免疫交叉性，一旦病毒突變，或者病毒株預測錯誤，當年趕製的疫苗就會失去預期保護力。

中研院說，研究團隊擷取來自兩種不同病毒株的蛋白質，組合成全新的血凝集素，再輔以中研院獨創單醣化技術，研發出「單醣化嵌合血凝集素蛋白疫苗」，可預防各種異株和亞型的Ａ型流感病毒感染人體。

論文第一作者、中研院博士後研究員廖心瑜為了克服Ｈ１亞型產生的抗體只能預防Ｈ１病毒感染的問題，鎖定病毒表面一根根突起的血凝集素蛋白進行研究。

廖心瑜先將Ｈ１和Ｈ５不同亞型的血集凝素序列進行排列，找出Ｈ１和Ｈ５的共通序列，然後再將不同的區域排列組合，設計出不同於自然界存在的嵌合血凝集素。經多方嘗試，篩選出一個頭部含有共通Ｈ５序列、枝幹含有共通Ｈ１序列的嵌合蛋白。實驗發現，此蛋白可引發良好的免疫反應。

研究團隊還利用單醣化技術，修飾血凝集素上特定部位多餘的醣，簡化後的嵌合蛋白可以露出不易突變的區域，使得人體免疫系統更容易辨識、消滅已被感染的細胞。攻毒試驗結果也顯示能有效抵抗四種不同的Ｈ１Ｎ１病毒和兩種不同的Ｈ５Ｎ１病毒，達到至少八成的保護效果，甚至也能中和Ｈ３、Ｈ５、Ｈ７和Ｈ９等不同亞型的病毒。

流感疫苗 流感病毒 中研院

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