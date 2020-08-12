今仍有雨 看英仙座流星雨碰運氣

輕颱米克拉速掃澎湖、金門後，中央氣象局昨下午已解除米克拉颱風警報，但受外圍環流影響，今天台東、南部會有不定時降雨，中部以北、各地山區要注意午後雷陣雨。儘管米克拉未帶來災情，但昨整天共七海運航線、九十八航次停航；截至昨下午二時止，國內航線也取消五十四架次、延誤卅一架次。

氣象局說，今天台灣南部、東南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午北部地區亦有零星短暫陣雨。

另前天凌晨台灣正東方兩千公里左右又有熱帶性低氣壓形成，是否可能生成今年第七號颱風「無花果」？氣象局說，根據目前觀測，該熱帶性低氣壓的結構發展沒很好，昨下午二時已減弱為普通低壓，研判增強的可能性很低，成颱機率也不高。

此外，年度三大流星雨之一的英仙座流星雨將在今晚上半夜達到極大，預估每小時可見近百顆流星。由於為下弦月，晚間十時至午夜零時，也就是流星雨輻射點已升起，而月亮尚未升起前的這段時間是最佳觀賞時刻。

台北市立天文館說，英仙座流星雨不但流星數量多而且亮度高，常有火流星出現。氣象局說，今晚西半部山區雲量還是比較多，花蓮、台東、南台灣還好；午夜北台灣雲量還是稍多，中部雲量稍微散開，預估北台灣要看到英仙座流星雨的機率不高。