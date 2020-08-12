開發農產外銷潛力股 冷鏈技術須到位

產官學拚建置冷鏈物流系統，但除了硬體設備，技術也必須到位。農委會科技處長王仕賢說，有了冷鏈技術，農產品上架的壽命就可延長，有外銷利基，但每種農產品需求條件都不一樣，有些技術還要補強。

某南部農產貿易商說，曾遇過外銷鳳梨，前一天傍晚已裝箱，但貨櫃沒來，只好在常溫過一晚，鳳梨在箱子裡悶一天，這是現階段台灣水果外銷的普遍現象；若是如日本香港，相對問題不大，但要賣到美洲、中東等較遠地方，若是冷鏈物流過程細節沒做好，恐到當地時的品質賣相都不好。

王仕賢說，不同的農產品需要控制的環境都不同，冷鏈技術是要把「鏈」串起來，不要斷鏈，因只要一個過程斷掉，對產銷就會影響很大。他舉例，台灣的毛豆、芒果外銷技術都不錯，但有些有外銷潛力品項，如小番茄儲存、青花菜冷凍、鳳梨心褐化等問題，所需條件、溫度、方式流程都不一樣，技術細節須靠研究人員去補強。

台大園藝學系副教授許明仁也表示，冷鏈物流不僅只有冷藏或冷凍冰箱，是整個生產管理系統的完備；農產品採收後處理、預冷、運輸、販賣場域，整條「鏈」都在一定的要求下進行。

今年二月，我國嘗試把國產美生菜賣到中東，就是靠冷鏈物流技術。農試所助理研究員徐敏記說，美生菜採收四、五個小時內要預冷降溫，運送的貨櫃要維持三到四度，挨過廿天的船期到中東，在當地才能還有一周的銷售壽命。

農委會副主委陳駿季說，要確保農產品收到的品質，要從農業環境基礎建設著手，農委會因而規畫三個旗艦冷鏈物流中心、多個區域型中心、Ｎ個不同的地方型迷你系統。像桃園旗艦中心，因農產品出口須排隊等機艙，產品就可先存放在這裡；區域型中心以作物為概念，比如台南玉井、斗南胡蘿蔔，可在此做處理。