農產品冷鏈物流系統串接 硬體設備軟體技術缺一不可

因應全球發展智慧農業及冷鏈物流趨勢，農委會欲建構完整冷鏈物流體系，除了屏東農科園區在屏東、彰化及桃園的園區內，規劃建置北中南三大旗艦冷鏈物流中心；同時，也規劃建置多處區域冷鏈物流中心，現階段硬體設備都還在建置當中。

農委會要打造台灣農產品從生產端經過冷鏈倉儲及物流運送，進行重整、併貨、包裝、加工程序至出口的完整供應鏈體系，除了硬體設備外，技術也必須到位。

農委會副主委陳駿季表示，冷鏈物流是一個完全不同的概念，過去僅輔導農民生產，但消費者收到的產品，與農民認知的有落差，因此要確保農產品的收到的品質，要從農業環境基礎建設著手。農委會規劃的冷鏈物流系統，在於三個旗艦中心，多個區域型的物流中心，加上N個不同的地方型的迷你系統。

他舉例，桃園的旗艦中心，主要是因為農產品出口都必須排隊等機艙，若有這中心，產品可以先存放在旗艦中心；另外，多個區域型的物流中心，以作物為概念，比如台南玉井、斗南胡蘿蔔，這些當地有合適的作物，未來就能夠搭配區域型的冷鏈物流中心處理。

陳駿季說，這是一條漫長的路，無法一下子呈現效果，需教育農民開始著手。以我國到美國的芭樂來說，外銷業者對於低溫要兩周以上的，過去沒有太多經驗，因此本身在處理的時候，就沒有太重視，因此急速降溫時，心就容易變褐色，且外觀沒這麼好看；台中的荔枝也有相同的經驗，荔枝要清晨採收，若中午採收會有田間熱，若沒有去除田間熱就冷藏，產品品質會有產品品質會有反效果。

農委會科技處長、屏東生技園區兼任主任王仕賢表示，有冷鏈技術，農產品上架的壽命就可以延長，就有外銷利基，不同的農產品需要控制的環境也都不同，但冷鏈技術是要把「鏈」串起來，不要斷鏈，若其中一個過程斷掉，對農產品的運銷就會影響很大，但因為每種農產品的需求條件都不一樣，有些技術還需要補強，因此農委會科技處，會用科技計畫，讓研究人員進行相關技術的研發。