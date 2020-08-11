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台灣水果、生菜能賣多遠 端看冷鏈物流技術是否到位

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
雲林為台灣農業大縣，首度進駐全台最大的冷鏈物流倉儲，未來不僅可作為雲林農產在大台北地區的倉儲據點，也為雲林農產外銷做準備。圖為雲林縣長張麗善(中)。記者彭宣雅／攝影
雲林為台灣農業大縣，首度進駐全台最大的冷鏈物流倉儲，未來不僅可作為雲林農產在大台北地區的倉儲據點，也為雲林農產外銷做準備。圖為雲林縣長張麗善(中)。記者彭宣雅／攝影

冷鏈物流系統完備，攸關於農產品的品質以及上架壽命，也能減少耗損，把農產品賣到更遠的地方；近年台灣拚農產品外銷，爭相建構冷鏈物流系統，成兵家必爭之地。雲林為台灣農業大縣，首度進駐全台最大的冷鏈物流倉儲，不僅作為雲林農產在大台北地區的據點，也為未來雲林農產外銷做準備。

雲林縣長張麗善表示，新北、台北約有900萬人口，是雲林農產最大的消費地，透過進駐北台灣這物流園區，可最快、最有效率把雲林農產品送到消費者的餐桌上，讓雲林的生鮮蔬果、農林漁牧產品，在台北有集散地，不僅只是常溫加工產品，也包括未來冷藏、冷凍倉儲，是縮短農產品到消費地的最後一哩路，也為未來外銷市場做準備。

台大園藝學系副教授許明仁表示，所謂的冷鏈物流，不僅只有冷藏或冷凍冰箱而已，是整個生產管理系統的完備；農產品採收後處理、預冷、運輸、販賣場域，整條「鏈」都在一定的要求下進行。讓大多數的農產品在低溫的條件下，保存最好的品質。一般依照國內的法規，生鮮蔬果等冷藏產品都在負7度下、水產肉品等冷凍產品，要在負18度才符合標準，至於要外銷的品項，每一種農產品要保持的溫度又都不同。

今年二月，我國嘗試把國產的美生菜賣到中東去，靠的就是冷鏈物流技術。農試所助理研究員徐敏記表示，美生菜在採收前的管理就須控制，採收四五個小時內要預冷降溫，運送的貨櫃要維持三到四度間，才能讓美生菜維持最好的狀態，挨過20天的船期到中東，這樣在當地還有一周的銷售壽命。

南部某農產貿易商表示，農產品外銷是否能夠成功，端看冷鏈技術串接與進步與否。他舉例，曾外銷鳳梨，外銷前一天傍晚，已經裝箱的鳳梨需要裝櫃，但貨櫃還沒有來，只好讓鳳梨在常溫的狀態下挨過一晚，鳳梨就這樣在箱子裡悶一天，等到隔天才裝櫃，這是現階段台灣水果外銷的普遍現象；若是外銷地比較近，如日本香港可能相對問題不大，但若冷鏈物流過程細節沒做好，要賣到美洲、中東等相對比較遠的地方，恐怕到了對方國家，農產品的品質賣相都不會太好。

張麗善

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