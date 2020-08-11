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萬華3店獲選必比登 源芳刈包：饕客心中幾顆星最重要
即將公布的「台北台中米其林指南2020」，今天率先公布「必比登推介（Bib Gourmand）」名單，本次台北共31間店家、23間小吃上榜；其中，萬華區就有3間小吃上榜。
在今年必比登推介名單中，新入選名單包含位於艋舺祖師爺廟旁的「一甲子餐飲」，及華西街上的「昶鴻麵點」「源芳刈包」。
以控肉飯、碗粿聞名的「一甲子餐飲」昨天雖然歇業，但有饕客表示，因為是地方知名的傳統老店，每次聞香上門買飯，都要排隊等候，不過人龍很快就消化完畢；最深刻的是控肉飯，滷肉和米飯的比例恰到好處，刈包也不會太乾、很濕潤，非常美味。
今年71歲的昶鴻麵點老闆許澤雄說，自己退伍後就跟著父母經營麵攤，「昶鴻」是1954年父母北上開的，儘管賣了超過一甲子的麵，「我們賣口味不賣年份」。
許澤雄從小就在攤子邊長大，後來接手麵攤，遵從父母手藝延續古早味，小小麵攤賣了超過10種麵點、小菜，各項餐點都有死忠粉絲，對他來說，麵外觀看起來大同小異，但「新鮮」是最大的堅持。
同處華西街上的源芳刈包，老闆吳國源說，這家店到他手上已是第三代，「源芳」最早開在和平西路上，後來道路拓寬、攤商遷址，形成了華西街，「源芳」也在華西街上落地深根，從南部北上的父親輾轉接管刈包店。
吳國源說，自己獲選「很突然，有點莫名其妙」。對他來說，「被評幾顆星不重要，客人吃完心中有幾顆星最重要」，但談起自家店內美食有什麼特色，吳國源自豪地說，「我們就是堅持傳統，從來沒變，連早期熟客回頭來吃，都吃不出任何改變。」
慕名而來的王先生則說，來源芳必點混合湯及刈包，尤其刈包的麵皮非常軟嫩，感覺像是吃剛出爐的包子，真的很特別。
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