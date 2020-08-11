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颱風米克拉警報解除 旅客擠滿機場大廳

中央社 / 金門縣11日電
由於颱風米克拉來襲，台灣金門航班11日上午全部取消，下午警報解除後，金門尚義機場湧入大批旅客，候機旅客擠滿大廳。縣府協調疏運事宜，並爭取到加班機。圖／中央社
由於颱風米克拉來襲，台灣金門航班11日上午全部取消，下午警報解除後，金門尚義機場湧入大批旅客，候機旅客擠滿大廳。縣府協調疏運事宜，並爭取到加班機。圖／中央社

中央氣象局今天下午2時30分解除颱風米克拉警報，金門縣應變中心也在下午4時撤除，台灣金門航班已恢復。由於尚義機場湧進不少人潮，縣府已協調爭取加班機，務必完成疏運。

颱風米克拉直撲金門而來，從今天凌晨4時到上午11時對金門影響最大，所幸颱風輕輕拂過，只帶來零星災情。590停電戶已在中午前修復完成；風倒木37起也已在傍晚前全部清理搶通。

由於各道路不少路樹不敵強風而折斷及枯枝、樹葉掉落，造成路障及環境髒亂。各鄉鎮公所在警報解除後立刻動員清潔人員，著手清理復原工作；陸軍金防部也配合派遣近300名兵力，加上機具裝備，協助民眾災後重建家園，盼在最短時間內讓居民恢復正常生活，發揮愛民助民精神。

交通部分，尚義機場中午12時30分以前台金航線取消，部分班機受到延誤。下午1時起陸續開始作業，旅客也湧入候補行列，縣府團隊立刻進駐聯合候補櫃檯，協調疏運事宜，並爭取到加班機。其中包括虎航A320班機，已在傍晚起飛；另一班華信金門往台北晚上9時40分起飛。

隨著颱風逐漸遠離金門，公車從下午3時起恢復正常行駛；金門本島和烈嶼鄉交通船也暫時恢復航行，並採用金烈之星船舶的單船開航。

颱風米克拉輕拂金門，帶來零星災情。各鄉鎮公所在警報解除後立刻動員清潔人員，著手清理復原工作；陸軍金防部也配合派遣近300名兵力，協助民眾災後重建家園。圖／金防部提供
颱風米克拉輕拂金門，帶來零星災情。各鄉鎮公所在警報解除後立刻動員清潔人員，著手清理復原工作；陸軍金防部也配合派遣近300名兵力，協助民眾災後重建家園。圖／金防部提供

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