三總人事異動 蔡建松升軍醫局副局長、王智弘接院長

颱風天是檢視房屋漏水的時機，不過俗話說「醫生怕治咳嗽，蓋房子怕抓漏」，咳嗽跟漏水一樣很難抓到原因，但因漏水而搞壞樓上樓下鄰居情誼的情況卻時有所聞，追根究柢，許多屋主不認為自己要為樓下漏水負責，但這可能是錯誤觀念。

2020-08-11 19:09