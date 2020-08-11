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三總人事異動 蔡建松升軍醫局副局長、王智弘接院長

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
三軍總醫院人事異動，原任院長蔡建松（左）升為國防部軍醫局副局長，新任院長由原國軍台中總醫院院長王智弘（左）接任，在軍醫局長陳建同（中）主持下，已於8月3日舉行布達交接典禮。圖／取自三總臉書
三軍總醫院人事異動，原任院長蔡建松（左）升為國防部軍醫局副局長，新任院長由原國軍台中總醫院院長王智弘（左）接任，在軍醫局長陳建同（中）主持下，已於8月3日舉行布達交接典禮。圖／取自三總臉書

三軍總醫院人事異動，原任院長蔡建松醫師升為國防部軍醫局副局長，新任院長由原國軍台中總醫院院長王智弘接任，在軍醫局長陳建同主持下，已於8月3日舉行布達交接典禮。

升為軍醫局副局長的蔡建松，2018年3月接任三總院長，任內推動三總成立整合型細胞治療中心，啟動細胞治療計畫；同時大舉增聘主治醫師，積極朝重症醫療及各領域發展，推展醫療外交與國際接軌，將觸角擴及海外與非邦交國蒙古、泥泊爾等國簽署MOU，彼此合作推動醫療無國界。　

王智弘專長耳鼻喉科，擅長中耳炎、膽脂瘤手術及人工電子耳植入、治療聽力障礙、眩暈症及嬰幼兒聽力障礙等。畢業於國防醫學院，之後取得國防醫學院醫學科學研究所哲學博士，並且前往美國密西根大學醫學中心耳鼻喉頭頸外科部進修，以及美國密西根大學Kresge Hearing Research Institute博士後研究員。

王智弘在軍醫體系歷練完整，包括陸軍後勤指揮部軍醫處處長、國防部軍醫局醫務管理處處長、國防部軍醫局衛勤保健處處長、國軍花蓮總醫院院長、三總耳鼻喉頭頸外科部耳科主任、三總耳鼻喉頭頸外科部部主任，以及國軍台中總醫院院長。目前同時擔任國防醫學院耳鼻喉學科教授、台灣耳科醫學會理事，以及國防醫學院醫學科學研究所合聘教師。

國防部

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