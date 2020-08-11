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颱風米克拉遠離 台東外海現陀螺雲層如電影ID4奇景

中央社 / 台東縣11日電
颱風米克拉雖未直撲台灣，但在台灣東邊海域天氣瞬息萬變，11日下午2時過後，東海岸民眾幾乎都可看到東邊太平洋海面上出現一個陀螺型的厚重烏雲，雲下出現巨大雨瀑，奇景引起民眾議論，更有人驚嘆彷彿就像電影場景。圖／民眾提供
颱風米克拉雖未直撲台灣，但在台灣東邊海域天氣瞬息萬變，11日下午2時過後，東海岸民眾幾乎都可看到東邊太平洋海面上出現一個陀螺型的厚重烏雲，雲下出現巨大雨瀑，奇景引起民眾議論，更有人驚嘆彷彿就像電影場景。圖／民眾提供

颱風米克拉遠離台灣，不過，台東太平洋海面今天下午卻出現陀螺型厚重雲層，民眾驚呼宛如電影ID4星際系列的外星人降臨場景，也有民眾認為是水龍捲。

颱風米克拉雖未直撲台灣，但在台灣東邊海域的氣候瞬息萬變，今天下午2時過後，東海岸民眾幾乎都可看到東邊太平洋海面上出現一個陀螺型厚重烏雲，雲下還出現巨大的雨瀑。

奇景引起議論，民眾紛紛拿起手機拍攝，阿美族人法物說，許多人跑到東海岸都歷海邊拍照，有人認為是水龍捲，但沒有捲起海水連接，雲層下是雨瀑；也有人驚呼宛如ID4星際電影系列的外星人降臨場景，氣勢磅礡，有很沉重的感覺。

法物說，幸好這個雲層沒有籠罩在綠島上空，也沒有飄到陸地上，否則恐會造成災情。

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