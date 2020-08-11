結婚10周年以上注意！雙人澎湖機票「77元」天天開搶

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場翻倍成長，澎湖成為超療癒的「類出國｣第一名熱門台灣旅遊目的地。迎接七夕情人節到來，雄獅旅遊特別推出「七夕愛情島重溫浪漫」活動，邀請結婚10年以上的老情人們來到澎湖共度浪漫情人節，8/17至8/31期間出發，天天提供10組77元的「澎湖3天2夜來回雙人機票」＋「澎湖機場接駁」，共將釋出150組300張超值的澎湖機票組合，8/12起每日中午12點準時線上開搶。

隨著澎湖花火節接近尾聲，接續「2020澎湖國際海灣燈光節」即將登場，全台唯一海陸燈光水舞主燈秀、8公尺高美人魚主燈，整整兩個月嗨翻澎湖。雄獅旅遊發言人游國珍表示，看準國人一年出國旅遊8000億產值，今年將由外轉內，同時帶動國內旅遊品質提升。雄獅旅遊看好離島旅遊市場，今年7月在澎湖馬公成立首間離島分公司，雄獅總部調派三十多位經驗豐富的導領及產品企劃團隊，同時有雄獅通運遊覽車8台至澎湖。

此外，雄獅也獨家在馬公機場獨家設立「旅遊小秘書」服務櫃台，旅客於機場落地後即有專人接機導引，並享專屬的旅遊諮詢窗口，提供當地團體遊程、電子票券、交通接駁等多元商品服務。雄獅也首創澎湖「大環島專車」，推出結合北環、南環、東環觀光一日遊路線，最低299元起，即可完整暢遊澎湖最熱門網美打卡熱點。同時首創「機場接送」巴士的貼心服務。

雄獅旅遊因應振興券也有超值機票促銷方案，台北澎湖3日計畫旅遊票，指定出發日期可享「買一送一」優惠，平均每人1,500元起。此外，澎湖海洋牧場海鮮餐BBQ、經典北環古蹟、金沙灘超值3日行程9,999元起，還有澎湖吉貝水上活動、海鮮BBQ、古蹟巡禮3日行程7,999元起，更超值的跳島行程─南海四島、七美島、海洋牧場、古蹟巡禮3日6,888元起。

雄獅旅遊也規劃從水上到陸上的澎湖全新玩法。包括無人島免裝備露營、淨灘海廢藝術DIY、忘憂島浮潛、麵線體驗4日21,900元起，其中，「忘憂島」正是潛客們最愛的浮潛天堂，這裡也同時是澎湖最強秘境，可以看到各式各樣的珊瑚礁與豐富的海底生態。