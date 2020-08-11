快訊

勤益科大主任遭控用職務換論文掛名 校方調查中

全球第一！俄羅斯研發出新冠疫苗 普亭女兒已接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

結婚10周年以上注意！雙人澎湖機票「77元」天天開搶

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
搭乘雄獅大環島專車完整暢遊澎湖最熱門網美打卡熱點，讓旅客免除日曬雨淋輕鬆遊玩，也解決了旺季機車不足的問題。圖／雄獅旅遊提供
搭乘雄獅大環島專車完整暢遊澎湖最熱門網美打卡熱點，讓旅客免除日曬雨淋輕鬆遊玩，也解決了旺季機車不足的問題。圖／雄獅旅遊提供

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場翻倍成長，澎湖成為超療癒的「類出國｣第一名熱門台灣旅遊目的地。迎接七夕情人節到來，雄獅旅遊特別推出「七夕愛情島重溫浪漫」活動，邀請結婚10年以上的老情人們來到澎湖共度浪漫情人節，8/17至8/31期間出發，天天提供10組77元的「澎湖3天2夜來回雙人機票」＋「澎湖機場接駁」，共將釋出150組300張超值的澎湖機票組合，8/12起每日中午12點準時線上開搶。

隨著澎湖花火節接近尾聲，接續「2020澎湖國際海灣燈光節」即將登場，全台唯一海陸燈光水舞主燈秀、8公尺高美人魚主燈，整整兩個月嗨翻澎湖。雄獅旅遊發言人游國珍表示，看準國人一年出國旅遊8000億產值，今年將由外轉內，同時帶動國內旅遊品質提升。雄獅旅遊看好離島旅遊市場，今年7月在澎湖馬公成立首間離島分公司，雄獅總部調派三十多位經驗豐富的導領及產品企劃團隊，同時有雄獅通運遊覽車8台至澎湖。

此外，雄獅也獨家在馬公機場獨家設立「旅遊小秘書」服務櫃台，旅客於機場落地後即有專人接機導引，並享專屬的旅遊諮詢窗口，提供當地團體遊程、電子票券、交通接駁等多元商品服務。雄獅也首創澎湖「大環島專車」，推出結合北環、南環、東環觀光一日遊路線，最低299元起，即可完整暢遊澎湖最熱門網美打卡熱點。同時首創「機場接送」巴士的貼心服務。

雄獅旅遊因應振興券也有超值機票促銷方案，台北澎湖3日計畫旅遊票，指定出發日期可享「買一送一」優惠，平均每人1,500元起。此外，澎湖海洋牧場海鮮餐BBQ、經典北環古蹟、金沙灘超值3日行程9,999元起，還有澎湖吉貝水上活動、海鮮BBQ、古蹟巡禮3日行程7,999元起，更超值的跳島行程─南海四島、七美島、海洋牧場、古蹟巡禮3日6,888元起。

雄獅旅遊也規劃從水上到陸上的澎湖全新玩法。包括無人島免裝備露營、淨灘海廢藝術DIY、忘憂島浮潛、麵線體驗4日21,900元起，其中，「忘憂島」正是潛客們最愛的浮潛天堂，這裡也同時是澎湖最強秘境，可以看到各式各樣的珊瑚礁與豐富的海底生態。

「七夕愛情島重溫浪漫，雙人澎湖機票+接駁 77元天天搶」專案，結婚10周年以上的夫妻，每人限搶購一次。搶購網站：https://event.liontravel.com/zh-tw/taiwan/worldwide/penghu

雄獅通運遊覽車8台至澎湖當地，讓在地玩法可以更多元。圖／雄獅旅遊提供
雄獅通運遊覽車8台至澎湖當地，讓在地玩法可以更多元。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊看好離島旅遊市場，今年7月在澎湖馬公成立首間離島分公司。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊看好離島旅遊市場，今年7月在澎湖馬公成立首間離島分公司。圖／雄獅旅遊提供
雄獅首創澎湖「大環島專車」，推出結合北環、南環、東環觀光一日遊路線，最低299元起。圖／雄獅旅遊提供
雄獅首創澎湖「大環島專車」，推出結合北環、南環、東環觀光一日遊路線，最低299元起。圖／雄獅旅遊提供

澎湖 機票促銷

延伸閱讀

颱風米克拉直撲金門 嘉義飛金門航班取消飛澎湖正常

米克拉颱風遠離 澎湖空中交通恢復海運仍停航

離島旅遊太夯 雄獅在澎湖馬公成立首間離島分公司

影／颱風剛離開 台中機場出現搭機飛離島人潮

相關新聞

是你嗎？基隆超商買蛋炒飯 花149元中發票特獎200萬

財政部北區國稅局基隆分局表示，5、6月期統一發票日前開獎，其中一組特獎200萬元的發票落在基隆市中山區中華路的全家便利商...

颱風米克拉遠離 台東外海現陀螺雲層如電影ID4奇景

颱風米克拉遠離台灣，不過，台東太平洋海面今天下午卻出現陀螺型厚重雲層，民眾驚呼宛如電影ID4星際系列的外星人降臨場景，也...

積欠2個月近三千萬加班費要發了 台鐵：2周內補發

台鐵產業工會數度抗議台鐵積欠2個月、近3000萬的加班費及擅自更改班表，日前更率眾前往交通部抗議，要求主管機關出面主持公...

開發鹿茸生技品、香草雞蛋 農業育成中心輔導14家廠商

農業創新育成中心今天頒發14家廠商育成畢業證書，台灣鹿茸生物科技公司開發鹿骨膠、鹿茸益生菌，去年營業額高達將近一千萬元；...

結婚10周年以上注意！雙人澎湖機票「77元」天天開搶

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場翻倍成長，澎湖成為超療癒的「類出國｣第一名熱門台灣旅遊目的地。迎接七夕情人節到來，雄獅旅遊...

傳藝金曲獎入圍名單揭曉 曾仲影、曾永義獲特別獎

第31屆傳藝金曲獎今公布入圍名單及特別獎得主。出版類特別獎得主為作曲家曾仲影，戲曲類特別獎得主為中央研究院第一位「戲曲院...

中秋、國慶連假返鄉看過來 第二波加班機17日開放訂位

中秋佳節將屆，為因應民眾中秋節及國慶日返鄉過節及旅遊需求，民航局今天宣布，目前需求較高的金門及澎湖航線已規畫第二波加班機...

實在忍不住不挖鼻孔怎麼辦？ 醫師教你這一招

「挖鼻孔」、「揉眼睛」等小動作常在無意間把病菌帶進身體，特別全球新冠肺炎疫情升溫，國內面對境外威脅，第二波疫情蠢動，這兩...

遠航1.2萬筆退款資料未補齊 民航局：已要求簡訊提醒

遠東航空自去年12月13日起停航，遠航委託的律師隨即啟動消費者信託專戶，開始辦理退款作業。民航局表示，退票登記已於109...

第四屆全球華文永續報導獎 聯合報系7件作品入圍

第四屆「全球華文永續報導獎」今公布入圍名單，聯合報系共七件作品進入最終評選，橫跨空汙、保育、能源等多元議題，並在「融媒體...

新增2例日腦病例 40多歲男性突然「有口難言」送加護病房

衛福部疾管署今公布，國內上周新增2例日本腦炎確定病例，為南投縣埔里鎮40多歲男性、屏東縣屏東市50多歲女性，兩人都因出現...

米克拉颱風降雨少 南部兩大水庫累計雨量各10毫米

米克拉颱風來襲，未在高雄、台南山區帶來豐沛雨量，水利署南區水資源表示，此波降雨沒有明顯下在水庫集水區，曾文水庫與南化水庫...

熱門新聞

米克拉颱風增胖 全台停班課總表一覽

米其林「必比登名單」出爐！台北54間、台中21間名店上榜

第七號颱風「無花果」有機會生成？氣象局：還要再觀察

宜蘭包棟民宿包假的？與老闆夫婦同住還被監視 凌晨熄燈怒了

汽機車太吵將聲音照相開罰 最快十月上路

米克拉暴風圈擴大！路徑似當年奇比颱風 百船沉14亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。