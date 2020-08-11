影／颱風警報解除 午後雷雨報到新莊積水

中央氣象局下午兩點半解除輕度颱風米克拉的颱風警報。不過，北部地區午後一場大雷雨，在新莊中正路、新泰路一帶，因短時強降雨，路邊排水孔宣洩不及，造成路面嚴重積水，車輛緩慢前行也造成後方回堵。

氣象局表示，雖然颱風警報解除，但受颱風外圍環流影響，全台十五縣市都有可能發生豪大雨，其中，針對台北、新北和桃園三地發布大雷雨特報，民眾應慎防劇烈降雨淹水、雷擊及強陣風，同時氣象局也特別提醒開車民眾要小心路況。

下午這場大雨約從兩點左右開始，持續近半小時，新北新莊地區全都籠罩在烏雲中，放眼望去，天空昏暗如夜，幾乎看不見遠方建築。由於大雷雨來得又快又急，路面的排水孔不及宣洩積水，造成中正路靠騎樓低窪處全都積水，使得原本三線道路寬的中正路變成兩線道，後方車輛嚴重回堵，而在新泰路口更是積水盈尺，路人只得涉水而過，鞋子全都泡在水中。

北部下午一場大雷雨，新莊地區全都籠罩在烏雲中，天空昏暗如夜，幾乎看不見遠方建築。記者杜建重／攝影

中央氣象局下午解除輕度颱風米克拉的颱風警報，不過，新北林口地區仍不時出現間歇性大雨，民眾在雨勢稍歇的空檔快速通過路口。記者杜建重／攝影

氣象局下午解除颱風警報，但新北林口地區仍大雨不斷，沒有雨具的民眾只能用簡便的衣物遮雨。記者杜建重／攝影

新莊中正路一帶因午後大雷雨造成路面嚴重積水，在新泰路口更因積水過高，路人只能涉水而過，鞋子全都泡在水中。記者杜建重／攝影

新北林口地區下午不時出現間歇性大雨，許多民眾沒有帶傘，只能用手或是簡單器具遮雨。記者杜建重／攝影

下午一場大雷雨，整個新莊地區全都籠罩在烏雲中，放眼望去，天空昏暗如夜，幾乎看不見遠方建築。記者杜建重／攝影

北部午後一場大雷雨，造成新莊中正路、新泰路一帶路面積水，車輛嚴重回堵。記者杜建重／攝影