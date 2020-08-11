傳藝金曲獎入圍名單揭曉 曾仲影、曾永義獲特別獎

第31屆傳藝金曲獎今公布入圍名單及特別獎得主。出版類特別獎得主為作曲家曾仲影，戲曲類特別獎得主為中央研究院第一位「戲曲院士」曾永義。

曾仲影創作領域橫跨歌舞劇、戲曲、電影、電視與流行歌壇。1922年出生於上海，童年即浸潤在電影與傳統戲曲的藝術薰陶中。1950年代起，便成為臺灣流行音樂界、電影配樂界與歌仔戲新調創作的當紅炸子雞，創作出大街小巷傳唱的「藍色的夢」、「一顆流星」、「西螺七劍」等名曲，譜寫的兩百餘首歌仔戲新調風靡全台、膾炙人口，廣受各地歌仔戲劇團歡迎，至今仍傳唱不絕。

曾永義出生於1941年，為文學界重要的學術泰斗，在戲曲、俗文學、韻文學、民俗藝術等領域皆著作等身，投身高等教育50年，桃李滿天下。數十年來，他心繫台灣傳統藝術之發展，曾為崑劇、京劇、歌仔戲、客家戲等劇種撰寫劇本。秉持「以民族藝術作為文化輸出」的理念，極積推動兩岸戲曲的學術研究與匯演交流，喚起兩岸社會與青年學子關注傳統藝術的熱潮。

傳藝金曲獎之獎項主要分為出版類及戲曲表演類兩大類。本屆出版類入圍最多獎項的專輯是《NSO首席之聲 李宜錦－調和的靈感》，分別在最佳演奏獎搶下兩席，同時還入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳錄音獎等5個獎項。

不遑多讓的還有《鋼琴上的詩人》、《林田山煙雲》、《於此 有時Dasein──何婉甄獨奏專輯》等三張專輯，也都分別獲得了4獎項入圍。

而戲曲表演類則是客家大戲《地獄變》入圍最多獎項，包括在最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳專輯製作人獎、最佳團體演出獎、最佳音樂設計獎、最佳個人表演新秀獎等5項大獎提名。另外由秀琴歌劇團推出的《安平追想曲》，以及唐美雲歌仔戲團製作的《月夜情愁》，也都取得了4獎項提名。

而每年最受矚目的獎項「最佳團體演出獎」依然競爭激烈，包含真快樂掌中劇團《一丈青》、唐美雲歌仔戲團與高雄市國樂團聯手合作的《月夜情愁》、秀琴歌劇團《安平追想曲》、榮興客家採茶劇團的客家大戲《地獄變》，以及一心戲劇團的《當迷霧漸散》。