傳藝金曲獎入圍名單揭曉 曾仲影、曾永義獲特別獎
第31屆傳藝金曲獎今公布入圍名單及特別獎得主。出版類特別獎得主為作曲家曾仲影，戲曲類特別獎得主為中央研究院第一位「戲曲院士」曾永義。
曾仲影創作領域橫跨歌舞劇、戲曲、電影、電視與流行歌壇。1922年出生於上海，童年即浸潤在電影與傳統戲曲的藝術薰陶中。1950年代起，便成為臺灣流行音樂界、電影配樂界與歌仔戲新調創作的當紅炸子雞，創作出大街小巷傳唱的「藍色的夢」、「一顆流星」、「西螺七劍」等名曲，譜寫的兩百餘首歌仔戲新調風靡全台、膾炙人口，廣受各地歌仔戲劇團歡迎，至今仍傳唱不絕。
曾永義出生於1941年，為文學界重要的學術泰斗，在戲曲、俗文學、韻文學、民俗藝術等領域皆著作等身，投身高等教育50年，桃李滿天下。數十年來，他心繫台灣傳統藝術之發展，曾為崑劇、京劇、歌仔戲、客家戲等劇種撰寫劇本。秉持「以民族藝術作為文化輸出」的理念，極積推動兩岸戲曲的學術研究與匯演交流，喚起兩岸社會與青年學子關注傳統藝術的熱潮。
傳藝金曲獎之獎項主要分為出版類及戲曲表演類兩大類。本屆出版類入圍最多獎項的專輯是《NSO首席之聲 李宜錦－調和的靈感》，分別在最佳演奏獎搶下兩席，同時還入圍最佳藝術音樂專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳錄音獎等5個獎項。
不遑多讓的還有《鋼琴上的詩人》、《林田山煙雲》、《於此 有時Dasein──何婉甄獨奏專輯》等三張專輯，也都分別獲得了4獎項入圍。
而戲曲表演類則是客家大戲《地獄變》入圍最多獎項，包括在最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳專輯製作人獎、最佳團體演出獎、最佳音樂設計獎、最佳個人表演新秀獎等5項大獎提名。另外由秀琴歌劇團推出的《安平追想曲》，以及唐美雲歌仔戲團製作的《月夜情愁》，也都取得了4獎項提名。
而每年最受矚目的獎項「最佳團體演出獎」依然競爭激烈，包含真快樂掌中劇團《一丈青》、唐美雲歌仔戲團與高雄市國樂團聯手合作的《月夜情愁》、秀琴歌劇團《安平追想曲》、榮興客家採茶劇團的客家大戲《地獄變》，以及一心戲劇團的《當迷霧漸散》。
文化部指出，本屆入圍名單由出版類召集人兼總召集人潘皇龍教授帶領的專業評審團，在經歷四個月評選出83組優秀的入圍者，角逐17項獎項。10月24日晚間7點於台灣戲曲中心大表演廳舉行。
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