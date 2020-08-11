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實在忍不住不挖鼻孔怎麼辦？ 醫師教你這一招

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
「挖鼻孔」、「揉眼睛」等小動作常在無意間把病菌帶進身體，特別全球新冠肺炎疫情升溫，國內面對境外威脅，第二波疫情蠢動，這兩種動作皆被視為「NG防疫行為」。圖／本報資料照片
「挖鼻孔」、「揉眼睛」等小動作常在無意間把病菌帶進身體，特別全球新冠肺炎疫情升溫，國內面對境外威脅，第二波疫情蠢動，這兩種動作皆被視為「NG防疫行為」。圖／本報資料照片

「挖鼻孔」、「揉眼睛」等小動作常在無意間把病菌帶進身體，特別全球新冠肺炎疫情升溫，國內面對境外威脅，第二波疫情蠢動，這兩種動作皆被視為「NG防疫行為」。

面對看不見終點的疫情，民眾即使能忍住一時，也沒辦法終生不動鼻孔歪腦筋，台北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師陳榮哲表示，清理鼻垢不是不行，而是應該在乾淨的狀態下清理。

「十人中就有九人，每天會挖一次鼻孔或無意識去摸鼻子。」陳榮哲表示，人體每天分泌一公升鼻水，與附著在鼻毛上的病毒、細菌、灰塵等結合後，從鼻腔往食道流動，進而保持鼻腔清潔與健康，換言之，每人每天至少會吃下一公升的鼻屎。

不過，當鼻前庭太乾或鼻毛太短，都可能讓鼻水無法有效地與附著在鼻毛上的病菌結合，往食道流動，反而太乾而卡在鼻孔內，成為鼻屎，讓人忍不住想清理。坊間常見的挖鼻孔方法，不脫三種類型，用手指、用衛生紙、用專門挖鼻孔的指甲清理，但陳榮哲說，這三種方式都有各自的風險。

陳榮哲表示，人類雙手每天接觸幾十萬種病菌，若用一指神功直搗鼻腔，等於是把數十萬種病菌直接放入鼻腔內，包含流感病毒、細菌、新冠病毒、感冒病毒等，體內免疫系統雖會在第一時間抵禦外敵，但當免疫系統沒這麼強壯時，就是病菌開始作祟的時刻。

用手指頭挖鼻孔時，若鼻腔恰好有傷口，此舉就會增加鼻腔發炎的機會，傷口結疤後，一陣癢感襲來又誘發挖鼻孔的動機，反覆挖了結疤又挖，最終可能導致萎縮性鼻炎、鼻粘膜萎縮、鼻水分泌減少，降低鼻腔防禦功能，容易出現慢性氣管炎、鼻竇炎等疾病。

臨床也發現，愛用手挖鼻孔的民眾，鼻孔內長痘痘機率也比一般人高。陳榮哲說，幾乎所有鼻腔毛囊炎的患者都是愛挖鼻孔所致，且鼻腔內毛囊炎相對難處理，有些患者還可能引發蜂窩性組織炎而危及生命。

陳榮哲表示，使用衛生紙或面紙揉成圓柱狀挖鼻孔，看以安全，但造成鼻腔傷害的風險恐怕更比手指更嚴重，衛生紙或面紙質地柔軟，但跟鼻腔內組織相比，仍是相對粗糙，且許多人常用旋轉方式把揉成圓柱狀的衛生紙放入鼻腔，非常容易造成鼻腔破皮、受傷。

同理，當流鼻血時，也不要用揉成圓柱狀的衛生紙，放進鼻孔中止血，反而會更傷傷口，建議用手捏住兩側鼻翼，頭往前傾，約10分鐘內就能止血，也不會增加鼻孔內傷口的負擔。

至於養指甲專挖鼻孔的民眾，這是最不建議的做法。陳榮哲表示，通常留指甲挖鼻孔的民眾，雖然自稱「專用」，實際上常兼具挖耳朵的功能，東挖西摳，殘留病菌恐更多，加上指甲尖銳，更容易讓鼻腔受傷。

陳榮哲建議，若要用手指頭挖鼻孔，最好先徹底洗手，並乾淨的環境中進行，如在家裡；或者用「擤」的方式，將鼻屎擤出來。擤鼻屎時，不要兩個鼻孔一起出氣，而是壓住一側的鼻孔，單側擤鼻屎才不會造成耳朵的壓力。

最好處理鼻屎的方式，則是拿棉花棒塗抹凡士林，去除癢感後，透過人體自我機制排除，不需要特別刻意去清理。平時則建議讓鼻孔「暖一點」，戴口罩或是塗凡士林保濕，能避免鼻屎帶來的癢感，降低想挖鼻孔的欲望。

•鼻孔保濕防挖技巧

1. 戴口罩讓鼻腔保持溫暖

2. 別過度修剪鼻毛

3. 減少接觸忽冷忽熱環境

4. 鼻腔乾燥時可塗凡士林

資料來源／陳榮哲醫師

製表／記者陳雨鑫

 

醫師

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