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第四屆全球華文永續報導獎 聯合報系7件作品入圍

聯合報 / 記者許詩愷／即時報導
2019年「全球華文永續報導獎」參賽者合照，該年共公布29組得獎者，頒發超過134萬元獎金，題材包含莫拉克風災十周年、乳牛動物福利、農地農舍爭議等。圖／TVBS信望愛永續基金會提供
2019年「全球華文永續報導獎」參賽者合照，該年共公布29組得獎者，頒發超過134萬元獎金，題材包含莫拉克風災十周年、乳牛動物福利、農地農舍爭議等。圖／TVBS信望愛永續基金會提供

第四屆「全球華文永續報導獎」今公布入圍名單，聯合報系共七件作品進入最終評選，橫跨空汙、保育、能源等多元議題，並在「融媒體」類組中入圍四件。主辦單位透露，新聞人面臨疫情衝擊不退反進，以501件報名創下歷年新高，得獎者將於9月27日揭曉。

「全球華文永續報導獎」由TVBS信望愛永續基金會主辦，訴求以報導推動社會進步。競賽依身份設有專業組、學生組，報導類型則分為平面、長片、短片、融媒體，八類組總獎金超過130萬元。

在融媒體類組中，由聯合報十名記者共同完成的《新冠肺炎　全球疫情即時追蹤》不僅推出多篇深度報導，分析每名台灣境內確診者的感染史，即時更新全球染疫與死亡人數，更透過圖像設計讓讀者一目瞭然。

聯合報系願景工程推出的《如果，海有你》隨調查船多次出航，塑膠微粒汙染海洋的現況。聯合報《農場動物的眼淚：餐桌美味背後的飼養悲歌》；聯合報新媒體中心《當全世界都想減碳　無煤家園真的可行嗎？》也入圍融媒體類組。

專業平面組部份，聯合報《天亮之後—921 震殤 20 年》探訪受災戶如何走過傷痛，解析廿年後的台灣是否落實建築耐震。而《「光害毀生態」系列報導》及《永續能源之路》兩專題，用不同角度探討綠能的重要性、政策缺失。

至於專業影片類組，中華電視公司及東森電視台奪得短、長影片的入圍數量頭籌。中山女中王家葳、李苡慧、張清揚《傳統街區存亡？大稻埕與老屋新生風潮》則是唯一一組入圍複賽的高中生組合。

TVBS信望愛永續基金會說明，學生透過對生活的觀察，發展出「遠距上課」、「網購經濟」等題材，多元性不輸專業組。但由18位專家學者組成的評審委員會也指出，學生存在故事太單薄、採訪對象單一等缺點。

第四屆《全球華文永續報導獎》將於9月27日舉行頒獎典禮並全程直播。圖／TVBS信望愛永續基金會提供
第四屆《全球華文永續報導獎》將於9月27日舉行頒獎典禮並全程直播。圖／TVBS信望愛永續基金會提供
聯合報系願景工程記者歷經一年半調查、十次航行，登上海洋保育組織的調查船，親眼見證並搜集台灣近海遭塑膠微粒汙染的證據。記者鐘聖雄／攝影
聯合報系願景工程記者歷經一年半調查、十次航行，登上海洋保育組織的調查船，親眼見證並搜集台灣近海遭塑膠微粒汙染的證據。記者鐘聖雄／攝影
《天亮之後—921 震殤 20 年》深入追蹤當年受災戶如何走過人生低谷，並透過政府資料揭露，這二十年間我國是否落實了建築耐震補強。圖／聯合報系資料照片
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《新冠肺炎 全球疫情即時追蹤》以互動圖表分析，每一名台灣境內確診者的感染史、接觸史，並根據每日國際通報數量持續更新中。圖／截自《新冠肺炎 全球疫情即時追蹤》專題報導
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願景 綠能源 新冠肺炎

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